Regeringen vil indføre to nye restriktioner

Magnus Heunicke præsenterer to nye restriktioner på pressemødet 22. december 2021. Regeringen vil søge om Epidemiudvalgets opbakning til at kræve coronapas i fitnesscentre og negativ test ved ankomst til Danmark - uanset om man er vaccineret eller ej.

Magnus Heunicke fortæller på onsdagens pressemøde, at de vil indføre krav om coronapas i fitnesscentre og krav om, at man før ankomst til Danmark skal have en negativ test

Regeringen er klar til at indføre to nye tiltag i Danmark.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke på onsdagens pressemøde. Det ene handler om fitness, hvor der skal indføres coronapas.

Det andet tiltag handler om indrejse fra andre lande. For at sikre, at dem, der kommer til Danmark, også lader sig teste, vil der fra regeringen og Epidemikommissionen komme indstilling om, at man – før man ankommer til Danmark – skal have en negativ test.

Der vil være undtagelser for grænselandet og gods blandt andet.

– Der skal være mere sikkerhed for, at dem, der kommer ind, har samme testniveau som i Danmark, siger Heunicke.

Det skal dog understreges, at det først skal godkendes af Folketingets Epidemiudvalg, men det plejer at være ren formalia.

- Det kræver så, at vi får opbakning fra Folketingets Epidemiudvalg, og hvis der er det, så vil der være krav om coronapas i fitnesscentre, siger Heunicke

Omfattende nedlukning

De nye restriktioner kommer i kølvandet på fredagens pressemøde, hvor der blev præsenteret en omfattende nedlukning af Danmark. De gjaldt fra søndag klokken 08, og dem kan du se herunder.

Tredje stik

Den stigende coronasmitte får nu også myndighederne til at fremrykke planen for, hvornår de 18- til 39-årige kan få det tredje vaccinestik.

Hidtil har meldingen været, at de skulle vente fem en halv måned efter andet vaccinestik.

Men nu kan målgruppen booke tid fire en halv måned efter andet stik. På samme måde som personer på 40 år og derover.

- Vi står midt i en epidemi med eskalerende smitte, og vi har brug for at forebygge både smitte og sygdom med omikronvarianten. Det er begrundelsen, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.