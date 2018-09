Regeringen vil skære 300 millioner på vedligeholdelse af jernbanen

Der skal spares over en kvart milliard på vedligeholdelsen af jernbanenettet de næste to år. Radikale vil have svar fra ministeren

De danske jernbaner får de næste to år færre penge til reparationer og vedligeholdelse end i 2018, skriver Altinget.

Det bliver konsekvensen, hvis regeringens finanslovsforslag for 2019 vedtages, bekræfter Transportministeriet overfor Altinget.

Således står bevillingen til vedligeholdelse og fornyelse af jernbanenettet til at blive beskåret med 241 millioner kroner i 2019 og 97 millioner kroner i 2018.

Det falder ikke i god jord hos Radikale:

- Vi skal vedligeholde de jernbaner, vi har, ellers går de i stykker. Og så bliver det først dyrt. Efterslæbet har været stå stort, at der er for brug alle de penge, som er planlagt, siger transportordfører Andreas Steenberg til Altinget.

Det er især regeringens forventede og uindfriede besparelser på Ringsted-Køge-banen, der er en hovedårsag til, at der nu skal skæres et trecifret millionbeløb af den almindelige vedligeholdelse af jernbanenettet.

- Det viser bare, hvordan regeringen nedprioriterer de danske jernbaner. Først trækker man penge helt ud af området for senere at kunne bruge dem på nye motorveje. Og derfor må man så nu spare på vedligeholdelsen af jernbanen, siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.

Hos Radikale bebuder transportordfører, at han vil have transportminister Ole Birk Olesen (LA) til at indkalde til et møde med forligskredsen bag aftalen om at løfte vedligeholdelsen af jernbanen fra 2014.

- Hvis der er trukket penge ud af jernbaneområdet og sat over i Infrastrukturfonden på den måde og med de konsekvenser, så er det imod, hvad vi har aftalt. Min holdning er, at de penge må tilbage til jernbanen, ellers er vi blevet taget ved næsen, siger Andreas Steenberg.

Transportministeren hæfter sig imidlertid ved, at der trods den reducerede bevilling fortsat er flere penge til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2019 end i 2018.

'Vi bruger rigtig mange penge på fornyelse af skinnenettet. Uanset den justering af bevillingen, som er sket, er der i 2019 afsat et historisk højt beløb i Banedanmark til fornyelse af jernbanen,' skriver Ole Birk Olesen i en skriftlig kommentar.