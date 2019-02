Regeringen vil søsætte krigsskibe uden om Folketingssalen

Regeringen vil fremover styre uden om Folketingssalen, når det handler om at sende krigsskibe ud på træningsopgaver og defensive patruljemissioner med andre lande.

Det fremgår af et forslag, som ventes vedtaget tirsdag. Både Enhedslisten og Alternativet er bekymret for, at der er tale om et principielt paradigmeskift.

Og det kan være problematisk ifølge forsvarsordfører Eva Flyvholm (EL).

- Det er dybt betænkeligt, fordi man udvander demokratiet. Tidligere har beslutningerne været i Folketingssalen. Det giver en åbenhed og en ordentlig politisk diskussion. Nu vil man lade det køre automatisk i nævnet, hvor der er lukkethed, siger hun.

Selv om det gælder for træningsopgaver eller defensive missioner, mener hun stadig, at det er en stor beslutning. Allerede i dag er det svært at blive klogere på indholdet af missionerne, mener hun.

Når beslutningsforslaget vedtages, vil regeringen fremover som udgangspunkt kun rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn inden en træningsmission eller defensiv opgave.

Overordnet handler forslaget om at bidrage med en dansk fregat til en fransk hangarskibsgruppe, som kan indsættes til støtte for den internationale koalitions kamp mod Islamisk Stat i Mellemøsten.

Gruppen af hangarskibe skal udsendes i foråret 2019, og det er Frankrig, som har anmodet Danmark om hjælp. Det skete forud for den franske præsidents besøg i Danmark i august sidste år.

Procedureændringen sker angiveligt for at spare Folketingets tid, da regeringen venter et muligt bidrag til en amerikansk hangarskibsgruppe i 2020 og mulighed for deltagelse i en britisk.

- Regeringen vurderer samtidig, at der hyppigere end tidligere vil være behov for indsættelser, som styrker samarbejdet via træning med nære allierede. Derfor er det, at vi lægger op til den procedure her, sagde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) under førstebehandlingen af forslaget.

Gruppen af hangarskibe ventes at bestå af selve hangarskibet og op til 40 fly. Samt et antal skibe, som det danske, der primært skal beskytte hangarskibet.

Statsministeren kaldte i august den nye aftale med franskmændene den foreløbige kulmination på et tættere militært samarbejde med Frankrig.

Han kaldte det rettidig omhu, at Europa samarbejder mere internt. Det skal ses i forhold til udmeldinger fra USA.