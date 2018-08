Regeringen vil tillade sprøjtegift i cannabis: - Det er en absurd situation

Da en forsøgsordning med cannabis sidste år blevet vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, var det med et krav om en pesticidfri dyrkning.

Men nu vil regeringen tillade rester af sprøjtegift i de medicinske produkter, skriver Politiken.

Det fremgår af et udkast til et lovforslag, der har været i høring.

Det er problematisk, mener praktiserende læge Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM.

- Det sætter en tyk streg under problemerne med denne ordning og skaber yderligere usikkerhed, siger han til Politiken.

- Vi har at gøre med en plante med en masse indholdsstoffer, hvis effekt vi ikke kender til bunds, og nu skal vi også forholde os til, at medicinen kan indeholde sprøjtegift. Det er en absurd situation.

Han vurderer, at lægernes opbakning til at udskrive cannabis vil dale yderligere med lovændringen.

Det nye lovforslag lægger op til, at den cannabis, der importeres til Danmark og pakkes til medicin, "gerne må være dyrket med brug af pesticider".

Derfor skal Sundhedsministeriet fastsætte grænseværdier for tilladte pesticidrester.

Lægernes høringssvar er kommet sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) for øre.

Hun håber, at danske landmænd kommer i gang med at dyrke cannabis til forsøgsordningen. Det åbnede Folketinget således for sidste år.

- Min ambition er klart, at medicinsk cannabis i Danmark er pesticidfrit, og derfor er det også vigtigt, at vi hurtigt får gang i den danske økologiske og pesticidfrie dyrkning, skriver ministeren via en pressemedarbejder i en sms til avisen.

Forsøgsordningen med cannabis trådt i kraft 1. januar 2018. Den gør det muligt for læger at udskrive recepter på medicinsk cannabis til patienter til at dulme smerter.

Det er dog kun patienter i en afgrænset gruppe, for eksempel patienter med sklerose og kroniske smerter, der er med i forsøgsordningen.