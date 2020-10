Region hårdt ramt af coronavirus

I Syd- og Sønderjylland er smittetallet i seks ud af regionens ti kommuner steget det seneste døgn, skriver Jydske Vestkysten.

Særligt Esbjerg Kommune er hårdt ramt. Her er smittetallet steget fra 32 til 38.

Det betyder, at kommunen nu har 33 smittede borgere per 100.000 indbyggere. Myndighedernes grænse for, hvornår smittetallet er kritisk, lyder på 30 per 100.000 indbyggere.

Smittetallet er desuden steget i Varde, Vejen, Kolding, Haderslev og Sønderborg.

Kun to kommuner har oplevet et fald i smittetallet. Det gælder i Tønder, hvor smittetallet er faldet fra 21 til 20 og i Aabenraa, hvor tallet er faldet fra 20 til 17.

Der er på landsplan registreret 377 nye smittetilfælde det seneste døgn. Antallet af indlagte er også steget til 120, hvilket er 15 mere end i søndags.

120 er det højeste antal indlagte, vi har haft i Danmark siden 21. maj.

