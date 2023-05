Region Hovedstaden fyrer seks efter opslag i 13-årigs journal

Region Hovedstaden har stoppet samarbejdet med seks medarbejdere efter undersøgelse af opslag i en 13-årig piges journal.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

I alt 11 medarbejdere i Region Hovedstaden har været hjemsendt, mens opslagene blev undersøgt. Af dem vendte to hurtigt tilbage til arbejdet, da det blev klarlagt, at der var faglig begrundelse for deres opslag.

Over for to medarbejdere er der foretaget andre retlige skridt, og to medarbejderes opslag undersøges stadig, fremgår det af pressemeddelelsen.

Medarbejderne blev hjemsendt 19. april. Lørdagen inden var den 13-årige pige forsvundet fra sin avisrute og ifølge politiet blevet frihedsberøvet og udsat for overgreb.

