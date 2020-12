Region Hovedstaden indkalder til pressemøde

Tirsdag klokken 14 afholder Region Hovedstaden pressemøde om det stigende pres på hovedstadens hospitaler.

Det fremgår af den pressemeddelelse fra regionen.

'Antallet af COVID-patienter har sprængt beredskabsplanen for indlæggelser, og regionens kriseledelse arbejder på at udvide kapaciteten og sikre, at hospitalerne både kan rumme de COVID-syge, og alle de andre patienter, der skal behandles', står der i meddelelsen.

På stede på pressemødet vil være regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger og vicedirektør og leder af task force for isolationspatienter Kristian Antonsen.