Region Hovedstaden skraber bunden i vaccinetilslutning: - Vi kan ikke tvinge folk

Det står mindre godt til med vaccinetilslutningen i Region Hovedstaden sammenlignet med de øvrige regioner i Danmark.

'Kun' 73,2 procent af borgerne er færdigvaccineret, mens 74,7 procent har påbegyndt vaccination, viser de regionale vaccinationstal fra Statens Serum Institut.

Formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S), siger til TV 2 Lorry, at det er en opgørelse, han er opmærksom på. Han vælger dog alligevel at tage den positive kasket på.

- Vi kan heldigvis se, at der er flere, der lader sig vaccinere nu. Der er rent faktisk lidt rift om tiderne ved vores vaccinationscentre. Tallene er bedre i øjeblikket end bare for en måned siden. Vi ser en stigende tendens, og det er jeg rigtig glad for. Forhåbentlig kan vi indhente de andre regioner, det kunne være godt, siger Lars Gaardhøj til TV 2 Lorry.

Den stigende smitte de seneste uger kan være en forklaring på en øgede efterspørgsel af vacciner, forklarer regionsrådsformanden.

I hovedstadsområdet - og i særdeleshed på den københavnske vestegn - er smitten eksploderet.

Senest har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt påbud om midlertidig nedlukning af indskoling og mellemtrin på Herstedøster Skole i Albertslund Kommune på grund af et større smitteudbrud.

Det er da også kommunerne i Region Hovedstaden som skraber bunden, hvis man kigger på vaccinetilslutningen på kommunalt plan.

Her er de 12 kommuner med færrest vaccineret alle bosiddende i Region Hovedstaden.

Sundhedsstyrelsen har tidligere sat sig et mål for den danske vaccinetilslutning.

Man håber således, at 90 procent af den danske befolkning, der kan få vaccinen tilbudt, vil lade sig vaccinere.

Og i nogle regioner i landet er man som sagt tættere på det mål end andre.

Region Nordjylland indtager duksepladsen, med 77,2 færdigvaccineret og 78,4, der har påbegyndt vaccination.

Ifølge Lars Gaardhøj forsøger man at øge tilslutningen i Region Hovedstaden på flere fronter.

Udover vaccinationscentrene arbejder man med at opsøge borgerne.

- Vi kommer ud til dem for eksempel på skoler, gymnasier og i kulturhuse med pop-up-vaccinationstilbud. Her er det meget svingende med besøg - nogle gange er der rigtig mange, som møder op, og andre gange så er det lidt færre.

- Vores holdning er, at vi skal prøve og få de sidste med. Det er ærgerligt, når der er en dag, hvor få kommer forbi, men i det store billede, så tæller hvert stik, siger Lars Gaardhøj.

Kan I gøre mere, eller have gjort en større indsats tidligere?

- Vi kan jo ikke tvinge folk til at blive vaccineret. Og vi har været ude meget lokalt i for eksempel boligforeninger. Men man kan jo altid blive bedre, det må man være ærlig at sige, siger Lars Gaardhøj.