Region Hovedstaden udskyder alle planlagte behandlinger i tre uger

Region Hovedstaden udskyder alle kontroller, behandlinger og operationer, som ikke er akutte.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

Tiltaget gælder fra 21. december og tre uger frem.

'Vi står i en nødsituation. Det er nu, vi trykker på den store knap,' siger lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden Dorthe Crüger i pressemeddelelsen.

'I går sagde jeg, at det var som om, at coronatropperne stod uden for byen. Nu er de helt sikkert rykket ind, og vi er nødt til at udskyde alle de behandlinger, der ikke er akutte og livstruende,' fortsætter hun.

Stigning i indlæggelser

Koncerndirektøren begrunder beslutningen med, at 'indlæggelsestallet fortsætter opad i raketfart'.

'Så af hensyn til vores personale og de covid-syge, så er vi nu nødt til at skride til denne drastiske nedlukning af de planlagte behandlinger,' siger hun.

'Vi har på kun tre dage set så store stigninger i indlæggelsestallet, at der desværre ikke er anden vej. Vi forbereder os nu på en virkelig kritisk tid. Jeg kan kun bede til, at vi ALLE tager restriktionerne alvorligt for at begrænse yderligere smitte - og af respekt for de ansatte i sundhedsvæsenet, som desværre ser ud til at få en rigtig travl jul.'

Bliv hjemme

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) opfordrer i pressemeddelelsen folk i hovedstadsområdet til at blive hjemme.

'Til alle os, der bor i hovedstadsområdet. Vi kan ikke være bekendt, hvis vi ikke hver især gør, hvad vi kan. Bliv hjemme,' siger hun.

'Drop alle aftaler, som ikke er helt nødvendige – og tal med jeres børn og unge – og børn og unge tal med jeres forældre om at gøre det samme. Så se færre og giv helligdage til flere.'