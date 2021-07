Region kasserer over 21 millioner mundbind

Næsten 21,5 millioner masker og mundbind er blevet sendt tilbage til leverandørerne og kasseret efter at være blevet leveret til Region Syddanmark under coronaudbruddet.

Det skriver TV Syd.

Mundbindene er blevet kasseret, fordi stikprøver har vist, at deres kvalitet var for dårlig, oplyser regionens koncerndirektør Kurt Espersen.

Værnemidlerne er primært indkøbt til Region Syddanmarks sygehuse.

- Det er et voldsomt antal, vi har været nødt til at kassere, fordi vores test har vist, at de ikke var gode nok. Det skal ses i lyset af et voksende behov for værnemidler under coronatiden og dermed en kraftigt øget efterspørgsel.

- Vi har dog hele tiden kunnet få nye leverancer af værnemidler, enten fra de samme leverandører eller fra andre firmaer, siger Kurt Espersen til TV Syd.

Mundbind og masker skal forhindre spredning af bakterier fra eksempelvis spyt og er en nødvendighed ved operationer.

Derudover har det i perioder siden marts 2020 været påkrævet for alle ansatte at bære mundbind og masker overalt på hospitalerne på grund af risikoen for spredning af coronavirus.

I tre tilfælde har man i Region Syddanmark annulleret ordrer på over tre millioner værnemidler.

Regionen har ikke selv destrueret mundbindene, men har fået leverandørerne til at afhente dem på regionens fjernlager.

Desuden har regionen forlangt at få købesummen tilbagebetalt for de ordrer, der allerede var betalt.