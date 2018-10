Region kræver højere tobakspriser: Cigaretter skal koste 100 kroner

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland opfordrer sundhedsministeren til at arbejde for højere priser på tobak

Det bør koste 100 kroner at købe en pakke cigaretter i Danmark.

Det mener Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, som opfordrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at gå ind i kampen for at få blandt andet cigaretpriserne op.

Det skriver TVMidtvest

- Vi ser jo desværre, at unge mennesker stadigvæk starter med at ryge, og jeg tror på, at vi med den her opfordring til sundhedsministeren kan få reduceret antallet af rygere ret så kraftigt, siger Henrik Fjeldgaard, der er formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland.

Udvalget med de mange bogstaver består af praktiserende læger og repræsentanter fra kommune og region. Medlemmerne ser gerne, at priserne kommer til at matche priserne i Norge og England.

For at det kan lade sig gøre, skal der findes et folketingsflertal. Konservative foreslog forleden, at priserne øges til 60 kroner for en pakke cigaretter, som i dag kan købes for cirka 40 kroner.

Partiet reagerer på baggrund af Den Nationale Sundhedsprofil, som er en rapport om danskernes sundhed, der udkommer hver fjerde år.

Den seneste udgave udkom tidligere på året, og den viste, at antallet af unge rygere er begyndt at stige igen.

Konservative: En pakke smøger skal koste 60 kroner

I Region Midtjylland mener man dog, at situationen er så alvorlig, at der skal handles nu. Og gerne med endnu større prisstigninger, skriver TVMidtvest.

Hvad synes du, der skal ske med tobakspriserne? Jeg synes, det bør være billigere Jeg synes, det nuværende niveau er rimeligt Jeg synes, 60 kroner lyder fornuftigt Jeg synes, 100 kroner bør være ambitionen Forbyd salg af tobak totalt Hvad synes du, der skal ske med tobakspriserne? 22 % Jeg synes, det bør være billigere 27 % Jeg synes, det nuværende niveau er rimeligt 7 % Jeg synes, 60 kroner lyder fornuftigt 34 % Jeg synes, 100 kroner bør være ambitionen 11 % Forbyd salg af tobak totalt Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

- Cigaretter i Tyskland er i dag to-tre kroner dyrere end herhjemme, og det skulle undre mig, hvis man ikke også i Tyskland fandt ud af at sætte priserne op, for vi vil jo allesammen sundheden det bedste. Hvis vi vil noget alvorligt, så bliver vi nødt til at gøre noget nu, siger Henrik Fjeldgaard.

Sundhedsordfører for Venstre, Jane Heitmann, siger til TVMidtvest, at det er en god idé at hæve priserne.

- Men jeg tror, man skal være varsom med, hvor man lægger niveauet. Vi ved fra Norge, hvor en pakke cigaretter koster omkring 90 kr., at der har man set et stort antal illegale cigaretter. Det kan vi også risikere herhjemme, og det duer ikke, siger Jane Heitmann.