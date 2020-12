Region Midtjylland aflyser 400 operationer frem til årsskiftet.

Det oplyser koncerndirektør for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Ole Thomsen til TV 2.

- Vi prøver at se et par uger frem. Og derfor er vi begyndt at aflyse planlagte operationer og besøg, og vi aflyser nu 400 operationer, der var planlagt frem til årsskiftet, siger Ole Thomsen til mediet.

Aflysningerne skyldes presset fra det stigende antal indlagte med coronavirus. Ifølge koncerndirektøren rammer det en række kirurgiske og gynækologiske operationer.

Følger situationen tæt

Ekstra Bladet har været i kontakt med Region Hovedstaden og Region Syddanmark, som fortæller, at de på nuværende tidspunkt ikke har planer om lignende tiltag, men at de følger situationen tæt.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Region Sjælland og Region Nordjylland.