Region Nordjylland aflyser omkring 100 planlagte operationer den kommende tid.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Der er især tale om planlagt kirurgi inden for næse-øre-hals-området samt brystplastikkirurgi på Aalborg Universitetshospital. De personer, som bliver berørt af aflysningerne, får direkte besked, oplyser regionen.

Skal hjælpe Region Midtjylland

Aflysningerne skyldes et stort coronapres i sundhedsvæsenet generelt. Og Aalborg Universitetshospital forbereder sig også på at skulle hjælpe Region Midtjylland ved at tage imod nogle af deres mest syge coronapatienter.

- Vi har et samlet sundhedsvæsen i Danmark, og vi skal især i denne situation hjælpe hinanden. Det er baggrunden for, at vi åbner yderligere senge op, så vi kan tage imod intensive patienter fra Region Midtjylland, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi er lidt mindre hårdt ramt af smittetrykket i Nordjylland, og det giver os nogle muligheder for at hjælpe lige nu, hvor Region Midtjylland er under hårdt pres.

Mulighed for flere aflysninger

Der kan komme flere aflysninger, fortæller Ulla Astman videre.

- Det er ikke urealistisk, at vores hospitaler i den nærmeste fremtid kommer i en situation, hvor det bliver nødvendigt at opskalere antallet af COVID-sengepladser ud over nuværende niveau.

- Skulle det blive nødvendigt, vil det i givet fald være nødvendigt at udskyde yderligere planlagt aktivitet, siger hun.

Uopsættelige og akutte operationer vil stadig blive foretaget, understreger Ulla Astman.

