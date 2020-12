Region Sjælland øger sit beredskab til trin 4

Der er sket en så kraftig stigning i antallet af coronapatienter på hospitalerne i Region Sjælland, at regionen søndag øger sit coronaberedskab til trin 4.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Regionen går et trin op i coronaberedskabet, fordi den oplever 'et massivt pres på alle fronter i vores sundhedsvæsen', oplyser regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

- Vi bliver derfor nødt til med rettidig omhu endnu engang at hæve vores beredskab, så vi får omlagt flere senge på vores sygehuse til covid-19-patienter, siger han i meddelelsen.

Dermed er regionen på ganske kort tid gået fra laveste til højeste beredskab.

For 23 dage siden var beredskabet på trin 0, men 4. december hævede regionen det til trin 1. En uge senere gik regionen til beredskabsniveau 2, og 20. december oplyste regionen, at den gik til niveau 3.

At regionen går til trin 4 betyder i praksis, at mere personale bliver flyttet fra deres nuværende opgaver, så de i stedet kan tage sig af coronapatienter.

Hvis antallet af indlagte bliver ved med at stige, vil regionen i løbet af januar 'med stor sandsynlighed' gøre brug af nødhospitaler.

De vil være til medicinske patienter, der endnu ikke er klar til at blive udskrevet til enten kommunerne eller eget hjem. Det skriver regionen.

Eksempelvis kan epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund blive brugt, fremgår det. Det samme kan andre specialsygehuse.

Regionsrådsformanden kalder beredskabet robust og forsikrer, at patienter i regionen kan føle sig trygge.

- Borgerne skal huske, at akutte patienter og livstruende sygdomme håndteres, fuldstændig som vi plejer at gøre på sygehusene. Man skal altså ikke tøve med at søge læge. Sundhedsvæsenet er åbent trods det store pres med covid-19, siger Heino Knudsen i pressemeddelelsen.

Der er 133 indlagte i Region Sjælland, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) søndag. 19 er så syge, at de får behandling på en intensivafdeling, og heraf ligger 6 i respirator.

Til at begynde med bestod regionens beredskabsplan kun af trinene 0-3.

Kort inden jul begyndte Region Sjælland at forberede sig på trin 4, og søndag oplyser regionen, at den er ved at gøre sig klar til et nyt trin 5, hvis den negative udvikling med mange indlagte forsætter.