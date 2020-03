Region Syddanmark vil igen teste sundhedspersonale for corona

Region Syddanmark har de seneste dage ikke testet sundhedspersonale for coronavirus på grund af mangel på udstyr, men nu vil regionen igen begynde at teste en del af de ansatte.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Regionen indførte fredag et midlertidigt stop for at teste sundhedspersonale.

Det skyldtes, at der var mangel på testudstyr - reagenser - til testene, og man ville derfor prioritere patienterne.

Men den beslutning er nu ændret, da der er udsigt til, at der kommer nye reagenser til Danmark i løbet af ugen.

Samtidig varslede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) søndag, at Danmark nu vil til at teste flere med symptomer for coronavirus end tidligere. Det sker efter anbefaling fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Region Syddanmark vil nu oprette en enhed på Odense Universitetshospital, der skal vurdere, hvilke ansatte der skal testes.

- Det gør vi for at sikre, at alle behandles ens og for at sikre, at der er test nok til alle og stadig sikre tilstrækkeligt testkapacitet til at kunne undersøge patienter indlagt til undersøgelse for Covid-2019, siger Kurt Espersen, der er direktør i Region Syddanmark, i pressemeddelelsen.

Region Midtjylland oplyste også i weekenden, at test af personale er sat på pause indtil videre.

I de øvrige regioner er man fortsat med at teste sundhedspersonale.

I Region Nordjylland har meldingen dog været, at der skulle testes med omtanke.

De nye retningslinjer for at teste betyder, at alle med moderate til svære symptomer for coronavirus testes.

Patienterne skal dog først testes, hvis mistanken er fastholdt efter en klinisk vurdering på et sygehus.

Den nye teststrategi blev varslet, selv om der i øjeblikket altså er for lidt testudstyr i Danmark.

De danske myndigheder i kontakt med flere virksomheder i Danmark, som muligvis kan hjælpe med at levere testudstyr.

Blandt andet har den danske virksomhed PentaBase meldt ud, at den ugentligt leverer mellem 100.000 til 200.000 reagenser til en række lande.

Virksomheden vil gerne producere til Danmark, men mangler en godkendelse.