Region træder til: Overtager patienter fra Sjælland

Den pressede situation på hospitalerne i hovedstadsområdet og på Sjælland får nu Region Syddanmark til at træde til for at hjælpe.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Der er nemlig kun halvt så mange smittede med covid-19 per 100.000 indbyggere, og derfor overtager Syddanmark en række andre patienter fra Sjælland og Hovedstaden.

Det drejer sig blandt andet om behandling af kræftpatienter og på det urinvejskirurgiske område, samt på det ortopædkirurgiske område og inden for lungemedicin og på intensivområdet.

- Vi står i regionerne sammen om at tilbyde den bedst mulige hjælp til danskerne, og derfor er det også naturligt, at vi i Syddanmark træder til og hjælper med at løfte, når byrden er ved at blive for tung andre steder. Region Hovedstaden og Region Sjælland er kommet med et oplæg til, hvordan vi bedst kan hjælpe dem, og vi sætter os nu sammen og finder en løsning, lyder det fra regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) i pressemeddelelsen.

Patienterne bliver fordelt på Svendborg Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland.

I region Syddanmark er der aktuelt 80 patienter indlagt med covid-19. I Region Hovedstaden er der 389.

Opfordring til aflysning

Region Hovedstaden holdt tidligere i dag pressemøde, hvor de fortalt om den særdeles pressede situation på regionens hospitaler, hvor antallet af indlagte fortsætter med at stige.

Her opfordrede man kraftigt regionens borgere til at aflyse aftalerne i julen for at forhindre, at smittetallet stiger yderligere med et endnu større pres på hospitalerne som resultat.

I Region Hovedstaden har man oprettet 200 ekstra sengepladser til de mange coronapatienter, og det er altså blandt andet derfor, det er nødvendigt at sende andre opgaver til Syddanmark.

Enkelte operationer kan udskydes

Hos Region Syddanmark vurderer man ikke, at det vil få indflydelse på behandlingen af de patienter, man selv har i forvejen, at man overtager en række patienter fra de to andre regioner. Enkelte operationer, som det vurderes kan vente, kan dog blive udskudt.

- Vi står i en helt ekstraordinær situation i Danmark og i det danske sundhedsvæsen, og for at vi kan hjælpe de mest syge, så kommer vi i situationer, hvor vi må prioritere. Selvom vi også kan mærke presset fra corona-pandemien, og vores medarbejdere yder en ekstraordinær indsats, så har vi været så heldige i Region Syddanmark, at vi indtil videre har kunnet følge med udviklingen. Men når digerne begynder at give efter andre steder, så skal vi også være klar til at hjælpe de mest trængende patienter på tværs af landet, lyder det fra Stephanie Lose.

Regionsformand: - Drop alle aftaler i julen