Region udvider undersøgelse af benamputationer

Poul Pedersen er en af de danskere, som har fået erstatning efter fejlagtigt at have fået foretaget en benamputation

I Region Sjælland har man besluttet at undersøge benamputationsforløb, der går ti år tilbage.

Dog vil amputationer grundet kræft eller en ulykke ikke være en del af undersøgelsen.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Nu tager vi et ekstra skridt og sørger for, at alle relevante patientforløb de seneste ti år i denne særlige sag undersøges, så vi kan vejlede patienter og pårørende, der kan have ret til erstatning, til at få afprøvet deres sag, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i meddelelsen.

Det er uanset om patienten har været tilset af en karkirurg inden amputationen eller ej.

I tvivl om forløb

Regionen har indtil videre undersøgt patientforløb fra 2019 til 2022, hvor 150 forløb er blevet vurderet.

Ved fem af patienterne har der været tvivl om, hvorvidt at amputationerne skulle have været foretaget eller udskudt.

Det er blandt andet derfor, at denne udvidet undersøgelse nu er iværksat.

Beslutningen er taget på baggrund af en indstilling fra administrationen i regionen. Der har nemlig været en række større sager på tværs af regionerne i løbet af 2022.

En rapport fra Region Midtjylland kunne afsløre, at op mod 47 patienter om året kunne have undgået eller fået udskudt en amputation.

Undersøgelsen svarer til lignende undersøgelser i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

