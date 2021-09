Region vil i nyt projekt indlægge coronapatienter hjemme

Patienter i Nordsjælland, som bliver alvorligt syge med influenza eller corona, kan inden længe få mulighed for at blive behandlet i deres private hjem.

Region Hovedstaden har nemlig et nyt projekt i støbeskeen, hvor syge personer med influenza eller corona får mulighed for at blive indlagt derhjemme.

Det skriver Berlingske.

Nyskabelsen hedder 'hjemmeindlæggelser'.

Det skal være med til at sikre, at der i fremtiden vil være nok behandlingsmuligheder på de nye supersygehuse, som hele tiden må skære ned og reducere antallet af senge for at få økonomien til at hænge sammen.

Det fremgår ifølge avisen af en orientering til politikere i Region Hovedstaden om det nye tiltag.

Hos Danske Patienter siger direktør Morten Freil, at projektet har 'et stort potentiale'. På den måde vil 'mange unødige indlæggelser' kunne undgås, mener han.

- Men man skal også passe meget på.

- Det må ikke blive kapaciteten, sparehensyn og et pres på sygehusene, der bliver styrende, så folk presses til at tage hjem mod deres vilje, siger direktøren til Berlingske.

Ifølge orienteringen vil Region Hovedstaden allerede i 2021 påbegynde projektet med hjemmeindlæggelser på Nordsjællands Hospital.

Her kan patienterne via telefon og video følges virtuelt og få behandling. Hvis behovet opstår, kan de også selv tage direkte kontakt til plejepersonale.

Forventningen er, at det især vil kunne hjælpe 'i forhold til tidspunkter med spidsbelastninger i vintermånederne'.

Nordsjællands Hospital har tidligere kæmpet med overbelægning. Især på de medicinske afdelinger. Her har der i perioder været mangel på sengepladser, og der har været flere patienter indlagt, end der er normeringer og personale til.

Der er også usikkerhed om, hvorvidt der vil være nok sengepladser i det kommende supersygehus. Det er ved at blive opført i Hillerød og skal erstatte det nuværende hospital, når byggeriet står klart i 2024.

Økonomiske problemer og sparerunder betyder, at hospitalet får færre senge end planlagt, skriver avisen.

Ifølge regionens egne embedsmænd er det umuligt at sige, om de 570 senge på det kommende hospital vil være nok, fremgår det af orienteringen.

Blandt politikerne i Region Hovedstaden er der store håb forbundet til brugen af hjemmeindlæggelser.

- Ældre kan blive konfuse af at blive revet ud af deres egne omgivelser og sendt på hospitalet, der ikke altid er det sundeste sted at være, siger Leila Lindén (S), medlem af forretningsudvalget i regionen og gruppeformand, til Berlingske.