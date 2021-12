Regionen: - Det er IKKE ved at bryde sammen

Formanden for sundhedsudvalget maner til besindighed. Regionen er ikke under massivt corona-pres

Smitten med corona er som bekendt rekord høj, og imens smitten spreder sig i befolkningen holder eksperter og politikere et vågent øje på landets hospitaler og indlæggelsestallene.

I Region Hovedstaden er der godt nyt fra den front. Sygehusvæsenet kan nemlig sagtens håndtere det antal patienter, der i øjeblikket er indlagt med corona.

Det skriver Berlingske.

Stabile tal

Igennem de sidste par uge er indlæggelsestallene steget i Region Hovedstaden, hvis man følger SSI's opgørelse. Men Region Hovedstaden laver selv opgørelser, der mere præcist viser, hvilke patienter der er indlagt på grund af corona.

Det tal har ligget nogenlunde stabilt omkring de 200 indlæggelser siden midten af december.

- Indlæggelsestallene er stabile og på et niveau, der er til at håndtere. Sundhedsvæsenet er ikke ved at bryde sammen, og hospitalerne kan sagtens klare det tryk, der er og har været et stykke tid fra coronapatienterne,« siger formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K), til Berlingske.

Misvisende

Udmeldingen kommer efter flere dages kritik af Statens Serum Instituts måde at opgøre indlæggelsestallene på.

Ifølge Christoffer Buster Reinhardt giver regionens indlæggelsestal et mere retvisende billede. Foto: Pressefoto

For eksempel tæller indlagte på psykiatrisk afdeling, der tilfældigvis også har corona, med i SSI's opgørelse over indlagte.

Fra myndighederne lød argumentet først, at alle corona-patienter er ekstra krævende, fordi patienterne skal isoleres, og personalet skal iføre sig værnemidler før behandling.

Derfor er en coronapatient altid mere ressourcekrævende, lige meget hvad der er den primære diagnose.

SSI lover nu mere præcise indlæggelsestal i det nye år.