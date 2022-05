Regionen lovede brev: - Det er helt grotesk

Flere patienter i Region Midtjylland kan have fået amputeret deres ben unødvendigt. Regionen lovede at sende alle involverede et brev, men brevet er aldrig kommet

I slut april viste en ekstern analyse i Region Midtjylland, at behandlinger for at forebygge amputation på hospitaler i Viborg og Aarhus generelt udføres sent i et for sent karkirurgisk behandlingsforløb, hvorfor risikoen for efterfølgende amputation derfor øges.

Da satte skub under en skandalesag for regionen, hvor flere patienter stod frem og fortalte om deres frygtelige forløb og mulige unødvendige ampution.

Alle skal få brev

- Vi kan desværre ikke udelukke, at nogle kunne have undgået amputation eller udsat tiden til amputation, lød det i april fra nu tidligere koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

- Derfor orienterer vi nu karkirurgiske patienter, der har fået amputeret benet ved hofte, lår, knæ eller underben indenfor de seneste år, om deres erstatnings- og klageadgang,

Den omtalte orientering skulle ske via et brev, som Region Midtjylland lovede at sende ud til de berørte patienter senest i uge 19.

Dog har ingen modtaget noget brev endnu trods uge 19 snart er forbi.

Helt grotesk

Ifølge Marianne Palm, der er formand for Amputationsforeningen, er den her ventetid på et brev den sidste dråbe, der får glasset til at flyde over.

- Før var vi faktisk nogenlunde rolige, men jeg må indrømme, at det er ved at udvikle sig i den forkerte retning. Det er jo helt grotesk at lade folk side og vente, siger Marianne Palm.

Brevet, som skulle fortælle, hvorvidt regionens undersøgelser har vist, om man er en del af den gruppe patienter, der muligvis har fået amputeret benet unødvendigt, har det eneste formål at give mulighed for en erstatningssag.

- Man kan jo ikke få benet til at gro ud igen, men der ligger rigtig meget psykisk i det her, og den ventetid er ikke brugbar i den situation.

- Der sidder jo en stor gruppe mennesker, som er i tvivl, om de muligvis skulle tilhører gruppen. De har krav på en afgørelse.

Derfor opfordrer Marianne Palm også til at gå i gang med en erstatningssag uanset brev.

- Til alle vores medlemmer har jeg sagt, at de bare skal i gang med at søge erstatning. De skal ikke side og vente på et brev, som ingen ved, hvornår kommer alligevel.