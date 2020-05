Regioner får milliondonationer uden gængs kontrol

I coronakrisen har regioner taget imod donationer af penge, værnemidler og testudstyr fra navngivne og anonyme aktører for op mod 100 millioner kroner. Men de store donationer er i nogle tilfælde ikke blevet værdisat, der er ikke givet bevilling fra regionsrådene til at tage imod gaverne, ligesom administrationen ikke har lavet en grundig baggrundskontrol af donorerne. Det fremgår af regionernes svar til Politiken.

Eksempelvis tog Region Midtjylland i marts imod 4,8 tons værnemidler fra en fond bag medstifteren af det kinesiske konglomerat Alibaba, Jack Ma. Der var tale om 5.000 visirer, 5.000 beskyttelsesdragter og knap 500.000 mundbind. Regionen skriver i sit svar til Politiken, at 'de donerede værnemidler er tilgået vores covid-19- lager med en værdi på 0 kroner'. Ej heller har administrationen vurderet, at regionsrådet skulle godkende donationen, da 'regionsrådet kun tager stilling til donationen, hvis den eksempelvis vil påføre regionen udgifter'.

Ifølge eksperter i forvaltningsret og offentlig revision forbryder regionerne sig mod både love og regler.

- Der er ikke nogen tvivl om, at den type gaver er en form for indtægt for regionerne, og den skal godkendes politisk, ligesom den skal værdisættes og bogføres, siger Sten Bønsing, professor i forvaltnings- og kommunalret ved Aalborg Universitet.

Skal indregnes

Han forklarer, at lovens regler om bevilling skal sikre en demokratisk kontrol med forvaltningen af skattekroner, ligesom en revisor skal kunne gå indtægterne igennem for at se, om pengene er brugt til det vedtagne formål. Rolf Elm-Larsen var gennem 37 år ansat i Rigsrevisionen og rådgiver i dag om offentlig regnskab og revision. Han siger, at »banale« love og regnskabsregler er overtrådt:

- Regionernes administration af donationerne er forstemmende og bekymrende, da den ikke lever op til normal dansk og international praksis for offentligt budget og regnskab, siger han.

Han forklarer, at regnskabsreglerne for offentlige virksomheder helt entydigt siger, at en donation på over 100.000 kroner skal indregnes til den pris, som man skulle have betalt for den samme ydelse på markedet.

- Man skal jo kunne se, hvad der foregår, og hvem der giver hvad til hvem, men gennem regionernes regnskabspraksis bliver det hele skjult. Et regnskab skal bruges, så man netop kan stå til regnskab over for skatteborgerne, så vi taler her om demokratisk ansvarlighed, som man undlader at udøve. Ved ikke at overholde reglerne og principperne bliver man led i et uigennemskueligt spil, siger Rolf Elm-Larsen.

Har modtaget store og mindre donationer

Region Hovedstaden oplyser, at den blandt andet har taget imod en anonym donation på 36 millioner kroner, øremærket til testmaskiner og -udstyr fra den kinesiske medicinalvirksomhed BGI.

Region Midtjylland har ikke noget overblik over de donationer, som regionen har modtaget i coronakrisen. Region Hovedstaden har modtaget 'en række store og mindre donationer'.

De tre øvrige regioner har ud fra det oplyste alene taget imod mindre donationer, og ingen har et samlet overblik. Svarene viser, at ingen har indhentet politisk bevilling til at modtage donationerne, og at praksis er forskellig. Region Sjælland oplyser, at regionsrådet er blevet 'orienteret' om én donation, mens Region Nordjylland oplyser, at reglen her er, at donationer skal være over 100.000 kroner, før de skal behandles politisk i forretningsudvalget.