Regioner fordobler antal af lyntest til 100.000

Regionerne fordobler antallet af lyntest til 100.000 i døgnet, da der er indgået tre nye aftaler med private virksomheder.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke, hvornår det forventes, at der kan blive testet 100.000 i døgnet.

Aftalerne er indgået med virksomhederne SOS International, Carelink og Copenhagen Medicals.

SOS International og Carelink tilbyder test fra tirsdag, mens Copenhagen Medicals begynder onsdag.

- Presset på coronaprover.dk, der er indgang til regionernes testcentre, og køerne hos Falck viser, at der overalt i Danmark er stor interesse for at blive testet for covid-19, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) i pressemeddelelsen.

- Derfor er det også flot og meget tilfredsstillende, at regionerne på få døgn kan følge første kontrakt op med yderligere tre aftaler med firmaer, der kan tilbyde hurtigtesten, siger formanden.

På de tre virksomheders hjemmesider kan man finde teststeder og åbningstider.

Region Midtjylland skriver, at Copenhagen Medicals åbner deres første testcenter onsdag morgen i Bella Center. Mandag den 21. december åbner de et testcenter i Parken.

SOS International oplyser i en pressemeddelelse, at de skal levere 11.000 test om dagen. De har lige nu seks testcentre fordelt i landet, og man skal booke tid for at få en test.

Regionerne har allerede en aftale med Falck, der begyndte at tilbyde gratis lyntest i lørdags.

I den lyder det, at Falck skal udvide kapaciteten til at kunne lynteste 50.000 folk om dagen.

Mandag testede Falck 7190 personer, hvoraf 3,98 procent af prøverne var positive.

Falck er i fuld gang med at åbne flere testcentre. Man forventer, at det sidste testcenter åbner torsdag, hvor selskabet så vil have omkring 40 centre med tilbud om coronatest rundt om i landet.

En lyntest hedder også en antigentest. Den giver svar efter 15 til 20 minutter.

Sundhedsmyndighederne anbefaler dog, at man benytter sig af det offentlige testsystem, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet.