Regionernes formand: Hospitaler er pressede over hele landet

Over hele landet oplever hospitalerne i disse dage et stigende pres på akutafdelingerne, fordi flere og flere bliver syge med forskellige infektioner.

Det siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

- Vi registrerer lige nu et stigende pres på akutafdelingerne landet over. Vi er ved at danne os et overblik over situationen i de enkelte regioner og på tværs af afdelinger, men indtil videre får vi de samme meldinger ind.

- Nemlig at det i høj grad er forskellige infektioner, der desværre sender en hel del danskere i kontakt med sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde, siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Det er forskellige infektioner, som udfordrer hospitalerne. Dertil er der patienter på ventelister, der venter på behandling. Det skyldes, der stadig er udskudte operationer og behandlingsaftaler efter sygeplejerskestrejken.

Og så er hospitalerne derudover i gang med at nå i bund med ventelister, som omhandler coronavirus, siger Stephanie Lose.

Meldingen fra regionerne kommer, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i begyndelsen af september advarede mod en 'storm' af syge, der kunne ramme de danske sygehuse i efterårs- og vintermånederne.

Tirsdag formiddag kunne TV 2 fortælle, hvordan sundhedsvæsenet i Region Midtjylland i disse dage er under så ekstremt pres, at planlagte operationer af børn aflyses.

Ifølge Anders Kühnau (S), der er regionsrådsformand i Region Midtjylland, er både akut- og børneafdelinger presset til 'det yderste'. Han siger til TV 2, at hospitalerne ikke 'vil kunne behandle mennesker, som har behov for hjælp'.

Stephanie Lose medgiver, at det er en 'svær tid', som sundhedsvæsenet går i møde.

- Alt i alt må jeg sige, at selv om ikke alle afdelinger er lige pressede, og vi gør en indsats for at hjælpe hinanden på tværs, så ser sundhedsvæsenet ind i en svær tid.

- Der vil være brug for midler til at betale for behandling på privathospitaler og ekstras betaling til alle faggrupper, der bidrager ved for eksempel at komme ind en lørdag eller en aften for at hjælpe til.

- Omvendt er vi meget bevidste om, at lysten til at arbejde ekstra ovenpå corona og sygeplejerskestrejke mange steder er begrænset, siger hun.