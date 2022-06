Regionrådsformand var tavs efter afsløring - nu reagerer han på Facebook

Ved du noget, eller har du selv haft et kritisabelt behandlingsforløb? Så kontakt journalisterne på mr@eb.dk eller cjd@eb.dk.

Ekstra Bladet har afsløret, at Region Sjælland langt oftere amputerer ben sammenlignet med andre regioner - og lige så mange som i Region Midtjylland, der tidligere har erkendt at amputere for mange.

I den forbindelse forsøgte Ekstra Bladet at få et interview med regionrådsformand i Region Hovedstaden, Heino Knudsen, men det blev afvist.

Nu har regionrådsformanden i stedet været til tasterne i et opslag på Facebook.

Sagen i Region Sjælland

Her omtaler han indledningsvist Ekstra Bladets historie om den høje amputationsrate i Region Sjælland. Han skriver blandt andet:

'Man kan desværre ikke blot tage antallet af amputationer og sammenholde med antallet af borgere i den enkelte region, også konkludere at der ikke foretages god behandling. Mange ting kan spille ind på antallet af amputationer, som bl.a. den generelle sundhedstilstand i det enkelte område.'

Ikke store forskelle

Det tyder dog ikke på, at den generelle sundhedstilstand i Region Sjælland skulle være markant værre end i andre regioner.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere i Region Sjælland i gennemsnit bliver 80,6 år, hvilket er kun syv måneder mindre end i Region Nordjylland - og ni måneder kortere end landsgennemsnittet på 81,5 år.

- Når vi kigger på data, så er det altså ikke sådan, at vi har kæmpestore forskelle, når det kommer til demografi og livsstil på tværs af regionerne. At forskellene, vi ser her, primært skulle skyldes forskelle i befolkningerne, vil jeg vurdere som usandsynligt, lød det på baggrund af Ekstra Bladets afsløring fra Søren Paaske Johnsen.

Han er overlæge ved Aalborg Universitetshospital samt professor og leder af Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet, der forsker i netop kvalitet i sundhedsvæsenet..

Alarmerne bør ringe

Derfor er der god grund til, at de røde lamper bør blinke i regionen, mener professoren.

- Hvis alarmklokkerne ringer i Region Midtjylland, bør de ringe lige så højt i Region Sjælland. Ud fra de her tal er det svært at sige, at det kun skulle være Region Midtjylland, som måtte have et problem, når det kommer til at have et højt antal amputationer. Her ser det ligeså mistænkeligt ud i Region Sjælland, fortalte Søren Paaske Johnsen, efter at have set Ekstra Bladets data.

Ny undersøgelse

I forbindelse med sagen i Region Midtjylland blev der iværksat en undersøgelse, som RKKP - Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram - står for. Den skal klarlægge, hvordan kvaliteten er på det karkirurgiske område i alle Danmarks regioner.

Det tyder dog ikke på, at Heino Knudsen er nervøs for resultatet af undersøgelsen.

I sit Facebook-opslag skriver han:

'Vi tror, at undersøgelsen vil vise, at patienterne får rette hjælp i Region Sjælland.'

Skulle udfaldet være anderledes, er formanden dog klar til at tage ansvar:

'Men viser det sig, at der er behov for ændringer eller et løft, vil det have min største prioritet, og vi vil handle omgående,' lyder det i opslaget.

Ekstra Bladet har på baggrund af Facebook-opslaget endnu engang forsøgt at række ud til Heino Knudsen. Men beskeden er, at han ikke har yderligere kommentarer end det, der står i opslaget, fordi regionen nu afventer undersøgelsen. Han har heller ikke lyst til at komme med uddybende kommentarer til Facebook-opslaget.

