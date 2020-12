Regionsformand: - Drop alle aftaler i julen

SE PRESSEMØDET HEROVER ...

- Drop alle aftaler i julen.

Sådan lyder opfordringen fra regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

- Vi bliver nødt til at appellere til, at vi er i en undtagelsestilstand nu. Vi har medarbejdere, der har arbejdet rigtig hårdt gennem flere måneder, og der er fare for, at de bliver udbrændte, siger hun.

Det sker efter stigende smittetal i regionen.

Der er registreret 2543 nye smittetilfælde

Opretter sengepladser

Samtidig opretter regionen 200 sengepladser til coronapatienter efter et stigende tryk på sygehusene.

Der er i alt 713 coronapatienter indlagt på de danske hospitaler, og det presser især sundhedspersonalet i hovedstaden, lyder det fra regionsformanden.

Der er tirsdag 389 indlagte med coronavirus i Region Hovedstaden. I starten af december var tallet 103.

Styrker bemandingen

Vicedirektør og leder af task force for isolationspatienter Kristian Antonsen siger på pressemødet, at det er for tidligt at sige, at kurven for coronasmitten er knækket.

Han beklager, at patienter ikke altid vil kunne blive behandlet på deres sædvanlige hospital.

- Vi er nødt til at forstærke vores bemanding hele vejen rundt, siger han og understreger, at det ikke kun er læger og sygeplejersker, men også sekretærer og andet personale.

- Der er brug for ekstra hænder hele vejen rundt, siger han.

Alle ikke akutte operationer i Region Hovedstaden udskydes fra 21. december og tre uger frem.

Testcenter i Parken er åbnet mandag 21. december.

Hjælp udefra

Lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden Dorthe Crüger siger på pressemøde, at der er kommet markant flere indlagte med coronavirus.

Fra onsdag er der planer for, hvis man kommer op på 560 indlagte.

Hun siger, at der kan blive brug for hjælp fra Region Syddanmark til at tage eksempelvis kræftpatienter, der i stedet for at blive behandlet i Region Hovedstaden kan blive behandlet i Region Syddanmark.