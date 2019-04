Regionsmedlem tog på hotel: Ville ikke stå tidligt op

Mads Skau fra Haderslev valgte at snuppe en overnatning på et hotel aftenen før selve konferencen i Aarhus, som havde officiel velkomst klokken 8.45

Regionsmedlem Mads Skau (V) er åbenbart ikke morgenmand.

Ifølge jv.dk valgte Mads Skau at snuppe en overnatning på et hotel aftenen før selve konferencen i Aarhus, som havde officiel velkomst klokken 8.45.

Hvis den 52-årige Mads Skau havde droppet overnatningen, skulle han være kørt hjemmefra omkring klokken 6.45-7.00 for at nå rettidigt frem, skriver den lokale avis.

Regionsmedlemmet bor i Haderslev og mente derfor, at det var nødvendigt at tage en ekstra hotelovernatning på Hotel Scandic i Aarhus.

Køretiden fra hjemmet til Kommunernes Landsforenings Teknik- og Miljø-konference i Aarhus er under normale omstændigheder en time og tyve minutter.

Den ekstra overnatning kostede skatteborgerne 876 kroner.

Forberedt til dyrt kursus

- Jeg ville gerne være der tidligt for at være så godt forberedt som muligt, og det var jo også et dyrt kursus, siger politikeren til jv.dk.

Du skulle køre hjemmefra omkring klokken 7. Det er vel ikke særlig tidligt?

- Nej, men det er en individuel vurdering. Jeg vil gerne være frisk og klar på opgaven, som regionen betaler os for. Derfor vil jeg gerne være der, når konferencen åbner, så jeg kan suge til mig. Det handler også om erfaringsudveksling med de andre deltagere, forklarer Mads Skau.

Måske trafikalt bøvl

Mads Skau henviser også til, at der kunne være kødannelse og forsinkelser på motorvejen.

Regionsmedlemmet skulle i forvejen have en overnatning på Hotel Scandic i forbindelse med selve konferencen.