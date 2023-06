Regionstop kendte til for lange kræftventetider i over et år

Direktionen i Region Midtjylland blev for over et år siden orienteret om, at ventetiderne på kræftbehandling på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) steg, og at flere ventede længere, end de må.

Det viser dokumenter fra et møde, hvor ledelsen var med, som DR har fået aktindsigt i. Mødet fandt sted 2. marts 2022.

På mødet, der blev afholdt mellem regionens koncernledelse og hospitalets lægefaglige direktører, blev deltagerne præsenteret for en graf.

Den viste, at et stigende antal kræftpatienter ventede længere på operation end de to uger, loven siger, at der må gå.

Samtidig viste grafen, at det skete flere og flere gange, som månederne gik mellem juli 2021 og januar 2022.

I alt ventede 219 patienter for længe på en undersøgelse eller behandling i de syv måneder, perioden dækker over.

Grafen viser også, at blot otte af sagerne blev indberettet til Sundhedsstyrelsen.

Regionerne skal ikke indberette det til styrelsen, når patienten venter for længe, hvis patienten selv har accepteret det.

Men da alle fem regioner en måned senere - i april 2022 - var til møde hos Sundhedsstyrelsen, blev styrelsen ikke orienteret om, at der generelt var problemer med at overholde ventetiderne på Aarhus Universitetshospital.

I referatet står der ifølge DR:

- Region Midtjylland så heller ikke grund til bekymring på baggrund af tallene.

Ole Thomsen var på tidspunktet for mødet 2. marts lægefaglig koncerndirektør i Region Midtjylland. Han siger til DR, at han ikke husker, at maksimale ventetider var en del af selve dagsordenen på mødet. Til gengæld blev der præsenteret nogle data om det under punktet 'eventuelt'.

- Jeg husker ikke indholdet i data, måske fordi de netop blevet præsenteret allersidst og uden for dagsordenen. Jeg tog derfor heller ikke initiativ til videre handling på baggrund af disse data, skriver han i en mail.

Tallene er en del af en omfattende sag om for lange ventetider for hospitalets kræftpatienter. Sagen begyndte at rulle i marts.

Her kom det frem, at 293 patienter med kræft har været for længe på operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH.

Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Tallet er siden vokset til 313.

Undervejs er det også blevet diskuteret, hvorvidt det fremover skal være muligt at indberette alle overskridelser af ventetider.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det noget af det, der ses på i det igangværende arbejde med at forbedre indberetningssystemet.