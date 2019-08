Reglerne er ændret: Nu kan rekrut Nathalie følge sin drøm

Rekrut Nathalie går i morfars fodspor, for hun er en af de kvinder, som vælger at udtjene sin værneret

Flere og flere kvinder vælger at trække i det camouflagefarvede tøj og aftjene deres værneret.

På Den Kongelige Livgardes kaserne i Høvelte er der 20 kvinder af de i alt 391 nystartede rekrutter, oplyser Forsvaret.

En af dem er rekrut Nathalie. Da Ekstra Bladet møder hende på skydebanen i Høvelte, er hun i grønt fra top til tå og har et gevær i hænderne. Og der er en helt speciel grund til, at Nathalie nu har lov til at stå ret med sine kammerater i militæret.

Kravene er ændret

Indtil 2018 har der været et fælles højdekrav for mænd og kvinder, som har været 175 cm. Det var ikke muligt at udtjene sin værnepligt eller -ret i Livgarden, hvis man ikke mødte kravet.

Rekrut Nathalie var en af dem, der ikke kunne optages, hvis de gamle regler stadig gjalt. For med sine 170 cm, var der langt op til at kunne nå bjørneskindshuerne.

- Jeg syntes, at det var ærgerligt, at jeg ikke kunne komme ind i Den Kongelige Livgarde.

Derfor undersøgte hun mulighederne for at aftjene på andre kaserner, men det skulle vise sig ikke at blive nødvendigt at skrotte drømmen.

- Jeg fandt en nyhed på Forsvarets hjemmeside omkring ændringen af højdekravet, og jeg blev selvfølgelig meget lettet.

Rekrut Nathalie ser frem til endnu flere spændende måneder i militæret. Foto: Aleksander Klug

På med bjørneskindet

Det har nemlig længe været en drøm for rekrut Nathalie at ende i bjørneskindshuen.

- Jeg synes, at der er en mening med uddannelsen i Livgarden. Vi er på kasernen i Høvelte i fire måneder, hvor vi lærer, hvordan militæret opererer og fungerer, fortæller hun og fortsætter:

- Derefter skal vi direkte ind og bruge vores nylærte viden. Så vi får både teoretisk viden på kasernen, og derefter får vi lov til at udøve det praktisk ved at stå ret foran Dronningen.

Disciplin, struktur og overskud er nogle af de ting Rekrut Nathalie ser frem til at kunne tage med videre efter værnepligten. Foto: Aleksaner Klug

Gik i morfars fodspor

- Min morfar var selv i Livgarden, da han var ung. Han synes, det er sjovt, at jeg går i hans fodspor, men mine andre bedsteforældre synes, at jeg er modig. De kan ikke rigtig forstå det, siger den unge kvinde.

Da rekrut Nathalie startede sin værneret 5. august, var hun klar over, at det traditionelt er en drengeverden, hun har bevæget sig ind i. Derfor kan hun godt sætte sig ind i, at bedsteforældrene kan have svært ved at forstå hendes valg.

- Men de bakker selvfølgelig op om det, og de synes jo også, at det er sejt, smiler rekrut Nathalie til Ekstra Bladet.

Bader sammen

På kasernen i Høvelte bor rekrut Nathalie sammen med en anden pige, og ni drenge på samme værelse. De 11 rekrutter, der bor sammen deler et badeværelse. Det er ikke noget, som rekrut Nathalie har haft store bekymringer om, men hvis der skulle være en situation, hvor en af rekrutterne ikke vil i bad med de andre på værelset, er det ikke noget de tager så tungt.

- Vi er gode til at tale sammen på værelset, og vi har virkelig fået et godt sammenhold allerede.

Som rekrut Nathalie forklarer, vidste de alle sammen, hvad de gik ind til, og derfor har rekrutterne været meget afklarede fra begyndelsen.

- Vi tager det meget stille og roligt. Der er jo ikke noget på hinanden, vi ikke har set før, fortæller den 20-årige rekrut.

På trods af at de er 20 piger og 371 drenge, bliver drengehørmen ikke for meget.

- Jeg er rimeligt meget med på den jargon, som der nogle gange kan være. Så det har ikke været et problem endnu.

- Jeg kører egentligt bare med på den, og det kan jeg egentligt godt lide, siger rekrut Nathalie.

Da Ekstra Bladet møder Rekrut Nathalie er det hendes første gang på skydebanen i Høvelte Foto: Aleksander Klug

Nej tak til krig

Rekrut Nathalie har aldrig tænkt, at hun skal i krig.

- Som udgangspunkt har jeg altid haft det forhold til militæret, at jeg synes, at det er spændende, og noget, jeg gerne vil, men at jeg ikke skulle i krig.

Men efter nogle uger i felten virker det ikke længere så skræmmende at skulle udstationeres.

- Nu må vi se, hvordan jeg står efter de otte måneder. Det kan være, at jeg vil uddanne mig videre inden for militæret.

Rekrutterne er stadig i starten af deres 8 måneder lange værnepligt. Foto: Aleksander Klug

- Vi ser en soldat. Ikke en mand eller kvinde

Hos Forsvaret er man meget tilfreds med de mange kvindelige aspirenter.

- Forsvaret har gjort meget for at vise, at der også er plads til kvinder. Vi har blandt andet sænket højdekravet, så vi kan få flere kvinder, og vi har lavet informationsdage til kvinder, fortæller oberstløjtnant Peter Gutfeld, som er rekrutteringschef i Forsvarets Personalestyrelse.

Men når kvinderne så er inden for dørene, så bliver der ikke skelnet mellem kønnene.

- Vi ser dem som soldater. Og vi indkvarterer dem også sådan, fortsætter han.

Også kaptajn Thomas Reimann, presseofficer på Høvelte kaserne fortæller, at de arbejder efter et mere kønsneutralt princip.

- Der bliver ikke taget højde for andet end, at deres udstyr skal passe rekrutternes højde og drøjte, afslutter kaptajn Reimann.