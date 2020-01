Regn regn og atter regn: Her bliver det vådest

Det regner over hele landet, men visse steder er hårdere ramt end andre

Søndagens vejr byder på forholdsvis store mængder regn i hele landet, og nogle steder kan der falde op til 20 millimeter.

Det oplyser DMI søndag formiddag.

- Det regner mange steder. Jeg kan ikke udelukke, at der enkelte steder kan komme op til 20 millimeter, men det ligger i hvert fald på mellem 10-15 millimeter flere steder i landet. Det har regnet meget tidligere på ugen, så i forvejen er det meget vådt, siger vagthavende meteorolog, Thyge Rasmussen.

Mens den nordlige halvdel af Jylland slipper forholdsvis let og Bornholm indtil videre er gået helt fri for regn, så er den sydlige halvdel af landet hårdt ramt.

I Billund kommune er der for eksempel allerede faldet 12,7 millimeter regn frem til klokken 11, og i Vejen er tallet 12,3.

I Vejle er der indtil videre faldet 10,6 millimeter, i Esbjerg 10,1 og i Ikast-Brande 10 milimeter.

- Det ser ud til at være den sydlige del af Jylland, der får mest. Det fortsætter det meste af dagen, og det er først i aften, at det begynder at klare op vest fra, siger Thyge Rasmussen.

I nat klarer vejret pænt op, og mandagens vejr ser pænt ud.