Regnbueflaget vajer for første gang over Christiansborg: - Det går simpelthen ikke

Lørdag blev der for første gang flaget med regnbueflaget på Christiansborg.

Flaget er hejst i den ene af de to flagstænger, der står ved indgangen til Christiansborg. I den anden flagstang hænger Dannebrog.

'I dag vajer regnbueflaget foran Christiansborg, og vi har hejst det for at hylde mangfoldigheden,' skriver Folketinget på Twitter.

Et flertal i Folketingets ledelse, præsidiet, besluttede onsdag, at man ønsker at markere og deltage i fejringen af mangfoldighed og retten til at være den, man er.

- Jeg synes, tiden er kommet til, at Folketinget sender et signal om, at vi anerkender individets ret til at være den, man ønsker at være.

- På samme måde som demokratiet er for alle. Derfor har et flertal i Præsidiet besluttet at flage med Regnbueflaget lørdag den 22. august, sagde Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), om beslutningen.

Regnbueflaget debuterede i halvfjerdserne som et symbol på kampen for homoseksuelles rettigheder. I dag bruges det af flere organisationer som en hyldest af mangfoldigheden.

Hylder forening

Det er dog ikke alle på Christiansborg, der er glade for beslutningen, og flere politikere har udtalt sig kritisk om beslutningen om at hejse regnbueflaget over den danske parlamentsbygning.

Da beslutningen blev taget onsdag, gik Dansk Folkepartis Søren Espersen til tasterne. På lørdagen, hvor flaget er hejst, er han stadig kritisk.

- Jeg er ærgerlig over det, og det kan blive noget, vi ikke kan styre. Man hylder en forening, der kan være andre foreninger, der gerne vil hyldes, lyder det fra Søren Espersen til Ekstra Bladet.

Søren Espersen har altså ikke set sig sur på regnbueflaget i sig selv, må man forstå.

- Det er den første forening, man hylder på den her måde. Om, det så var AGF, ville jeg heller ikke mene det var i orden.

- Foreninger kan splitte befolkningen. Jeg har altid været beundrer af regnbueflaget, men det her er at gribe ind i en gammel tradition, siger han.

Universel kamp

DF-politikeren giver heller ikke meget for Folketingets formands varme ord om beslutningen.

- Jeg synes, det er noget bavl. Der er politikere, inklusive nogle i mit eget parti, der har været med til pride, hvor man kan vise, at man støtter. Det skal ikke være foran vores parlement. Det går simpelthen ikke, siger Søren Espersen.

Sekretariatschef for Landsforeningen for LGBT+ rettigheder Susanne Branner Jespersen mener, at kampen for LGBT-personers rettigheder er så universel, at det giver mening at flage med regnbueflaget over Christiansborg.

- Det er jo ikke en politisk kampplads at flage. Man flager jo også med et FN-flag, når det er FN-dag, siger hun.