Regningen for at grave mink op kan blive tæt på fordoblet

Det var historisk, da regeringen beordrede alle mink i landet slået ihjel og dumpet ned i to store massegrave i det jyske muld ved Nr. Felding ved Holsterbro og i Kølvrå ved Krarup.

Et politisk flertal bestående af Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Alternativet og Frie Grønne besluttede dog i december at minkene skulle graves op og brændes som følge af frygt for yderlige smittespredning.

På daværende tidspunkt anslog partierne, at udgiften ville løbe i 80 millioner kroner, der skulle dække transport og forbrænding af de fire millioner nedgravede mink.

Derfor står DF og Venstre nu klar i kulissen til at kalde fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) i samråd, da ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bedt Finansudvalget godkende et samlet budget på 150 mio. kr. for at løse opgaven.

Det skriver Jyllands-Posten.

Den 16. april fremsendte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et aktstykke til Folketingets Finansudvalg med anmodning om en budgetramme på 150 mio. kr. 'til afholdelse af merudgifter til opgravning og destruering af de ca. fire millioner aflivede mink'. Foto: Casper Dalhoff

Tragisk og katastrofal sag

Der bliver ikke holdt tilbage med adjektiverne, når Venstre går i kødet på regeringen og støttepartierne, der kalder den nye budgetramme 'endnu en tragisk og trist del af en katastrofal sag'.

- Oprindeligt var jeg rystet over, at regeringen var så dumstædig i forhold til at ville grave minkene ned. Der blev råbt vagt i gevær fra mange sider. Da den potentielle miljørisiko blev et tema, besluttede regeringen at grave minkene op – men at vente seks måneder med opgaven.

- Måske for at slippe for at erkende, at man havde valgt en miljøskadelig løsning ved at grave dem ned. Men ved at vente er det tilsyneladende blevet en endnu større opgave. Miljøskaden er sket, minkene er blevet flydende og er begyndt at sive, og man er nødt til at grave et langt større jordareal op, og det bliver dyrere. Det er ikke atomfysik, siger Thomas Danielsen (V), næstformand i Finansudvalget og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, til Jyllands-Posten.

Thomas Danielsen tilføjer, at han ikke kender til et fortilfælde, hvor en sådan en stigning kommer til udtryk, mens Rene Christensen (DF), der er medlem af Finansudvalget, siger, at 'man vel søger om en budgetramme, fordi man forventer at bruge pengene'.

I de kommende uger afventer ministeriet resultatet af udbuddet for de forskellige dele af opgaven med at omdanne minkene fra nedgravede til afbrændte. Foto: Casper Dalhoff

Direktør afviser

I Fødevarestyrelsen afviser direktør Nikolaj Veje imidlertid, at den nye budgetramme er udtryk for en ny estimeret pris for at grave minkene op og destruere dem.

Han fortæller til Jyllands-Posten, at Fødevarestyrelsen anslår prisen til at ligge på 72,2 mio. kr., men at de søger en budgetramme på 150 mio. kroner, fordi ministeriet står over for en opgave, som aldrig tidligere er løst. Derfor kan der være ubekendte faktorer, hvorfor ministeriet har søgt ekstra midler, så aktiviterne ikke skal indstilles undervejs, hvis de støder på uforudsete udgifter.

I samme ombæring fortæller direktøren, at han finder det 'tæt på usandsynligt', at de skulle aktivere det samlede budgetbeløb.