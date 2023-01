Regnvejret fortsætter

Der er ingen grund til at pakke regntøjet væk.

Meldingen fra DMI lyder nemlig, at det omskiftelige vejr med grå skyer over hovedet og regn fortsætter.

- Der kommer flere fronter fra vest, som kommer ind med regn, så den næste uges tid bliver vejret omskifteligt i hele landet, siger vagthavende ved DMI, Hans Peter Wandler.

Der kan komme perioder med tørt vejr, og temperaturen kommer til ligge mellem fire og ni grader.

Regnvejret skyldes, at et lavtryk nordvest for Irland bevæger sig langsomt mod nordøst og sender fronter og mild luft fra Atlanterhavet ind over Danmark fra vest og sydvest, lyder det på DMI's hjemmeside.

Masser af regn og blæst: Vær opmærksom!

Det omskiftelige vejr har kunnet mærkes i specielt det nordlige Jylland.

I går måtte Nordjyllands Politi således opfordre bilister til at sænke farten og være særligt opmærksom på det omskiftelige vejr.