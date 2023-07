Rejsearrangør om vrede gæster: - Ikke rigtig tid til at diskutere

Nogle turister reagerer voldsomt over manglende hjælp under voldsomme skovbrande på græsk ferieø. Der er dog ting, som er vigtigere en for hårde puder, lyder det fra rejsearrangør

Ferien er hellig for de fleste af os.

Derfor kan det også være svært at holde vreden inde, hvis den ikke lige lever helt op til forventningerne.

Men når der er tale om voldsomme naturkatastrofer, som omfattende skovbrande på Rhodos, bør turister overveje, hvornår de lader sine frustrationer gå ud over rejseguides, som har travlt med at evakuere gæster, pointerer rejsearrangør.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En mand reagerer på, at skovbrande raserer hans byen Gennadi på den græske ø Rhodos. Foto: Angelos Tzortzinis/Ritzau Scanpix

Overfuser guider

Fra flere kanter, herunder Danmarks Rejsebureau Forening, har der nemlig lydt skarp kritik af, at man i stigende grad ser turister svine hjælpeløse rejseguider til.

Hos rejsearrangøren TUI, som denne sommer har haft travlt med at evakuere og ombooke gæster fra netop Rhodos, nikker man genkendende til den kritik.

Annonce:

'Jeg vil ikke sige, at størstedelen af vores gæster forventer at blive transporteret i en guldkaret, hvis de har boet på et femstjernet hotel og skal et sikkert sted hen i en krisesituation. Men vi oplever da til tider urimelige forventninger i sådanne situationer, skriver kommunikationschef Mikkel Hansen i en mail til Ekstra Bladet.

Han understreger dog, at feedbacken fra TUI's gæster generelt er meget positiv.

Det kan dog være en udfordring at håndtere en skovbrand og brok på samme tid, skriver han videre:

'I en krise har vi nok ikke rigtig tid til at diskutere, om puderne på værelset er for hårde eller bløde, eller hvorfor der ikke er ananasjuice i morgenbuffeten'.

Her bliver alle behandlet ens, slår kommunikationschefen fast.

'I en krisesituation hvor der eksempelvis er tale om evakuering (som vi lige har set for nogle gæster i den sydlige del af Rhodos), har vores ansatte ét mål for øje; at bringe vores gæster i sikkerhed. Og her bliver man ikke behandlet anderledes, hvis man har boet på et femstjernet hotel eller et trestjernet hotel. Vi vil altid forsøge at gøre det så bekvemmeligt, som vi kan, men det er ikke altid muligt'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den græske ferieø Rhodos har været plaget af naturbrande i løbet af sommeren. Brandene har tvunget tusindvis af turister til at flygte. Foto: Eurokinissi/Reuters

Annonce:

Naturbrande raser

Grækenland har i længere tid været præget af tørke og ekstremt høje temperaturer, og naturbrande har raset på flere ferieøer heriblandt Rhodos og Kreta.

Brandene har påvirket øen i over en uge, mens græske myndigheder har forsøgt at inddæmme dem. Tusinder er blevet evakueret.

Onsdag blussede flere naturbrande op igen. Det skabte dog ikke stor fare for turister, da de i forvejen er blevet evakueret til mere sikre områder.

Fredag skriver Tui, at gæster, som har planlagt en rejse til den sydlige del af Rhodos, bliver tilbudt fri ombooking flere uger frem.

- Vi vil kun sende gæster ned til områder, hvor det er rart at holde ferie, siger Mikkel Hansen.

Rejseselskabet har ligeledes genoptaget rejser til Rhodos efter dage med aflysninger på grund af naturbrande på øen.