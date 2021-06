Rejsearrangør sender to fly til EM-kvartfinale i Baku

Der var lørdag masser af danske fans på lægterne i Amsterdam, da det danske herrelandshold spillede sig videre ved EM med en 4-0-sejr over Wales.

Lørdag møder de danske drenge så Tjekkiet i kvartfinalen i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, og også her kommer der danske fans på stadion.

Rejsen er noget længere denne gang. Men Landsholdsrejser.dk har mærket stor interesse for at støtte landsholdet, siger direktør Nicolai Bryde Nielsen.

- Interessen har været kæmpe. Vi fik hurtigt udsolgt det første fly, og derfor har vi sat endnu et fly ind.

- Det håber vi at fylde med danske fans, så landsholdet kan få den bedste støtte i Baku, fortæller han.

212 fans sendes med det første fly afsted til Baku med afgang fra Københavns Lufthavn klokken 05.30. Også pladserne på det andet fly ventes solgt.

- Der er 100, der har booket siden i går aftes (mandag, red.) på fly nummer to, siger Nicolai Bryde Nielsen.

Han fortæller, at der ikke vil blive arrangeret flere fly, da der ikke er nok guider til det.

Aserbajdsjan er i øjeblikket farvet orange i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser bliver frarådet til landet.

Det betyder også, at hvis man rejser retur til Danmark fra Aserbajdsjan, så er der krav om ti dages karantæne.

Færdigvaccinerede er undtaget for det, og derudover er det muligt at teste sig ud af karantænen ved at blive PCR-testet fire dage efter hjemkomst.

Der bliver dog fra dansk side arbejdet på at finde en løsning, der vil gøre det lettere at rejse ud og hjem, oplyste Udenrigsministeriet søndag.

I forbindelse med Danmarks kamp lørdag i Amsterdam i Holland blev der også fundet en løsning, så danske fans slap for at skulle gå i karantæne ved ankomst til landet.

Her var danske turister undtaget for karantæne, så længe de ikke opholdt sig i Holland i mere end 12 timer.

Nogle tusinde danske fans gjorde brug af det. Blandt andet var der flere, som med fly fløj til og fra Holland samme dag.

Spies var en af de rejsearrangører, som sendte fly afsted. Spies arrangerer dog ikke landsholdsrejser til Baku, men samarbejder i stedet med Landsholdsrejser.dk.