Rejsebranchen raser: Værst tænkelige udmelding

Spanien har i mange år været danskernes absolut foretrukne rejsemål. Landet har været ekstremt hårdt ramt af covid-19 med 27.119 dødsfald, men nu lysner det.

Premierminister Pedro Sánchez annoncerede for nylig på et pressemøde, at landet fra juli vil åbne for turister igen.

- Fra juli vil turismen kunne genoptages under sikre forhold. Vi vil garantere, at turister ikke udsættes for risiko eller medfører nogen risiko for os.