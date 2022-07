Rejsebureau vil lukke munden på familie

Lise og Michael Saxtoft har indbetalt 53.000 kroner til EF Danmark for et studieophold, der højst sandsynligt ikke bliver til noget. Men hvis de vil have pengene igen, skal de underskrive en tavshedsklausul

Står du i en lignende situation? Så skriv til pvm@eb.dk.

Lise og Michael Saxtoft fra Aalborg har længe set frem til at sende deres 16-årige datter, Isabella, afsted på et studieophold i USA.

Det skulle være denne sommer og et år frem - gerne i Californien, Florida, New York, New England eller New Jersey.

Indtil videre har forældrene indbetalt lidt over 53.000 kroner til EF Danmark. Men det til trods er drømmen om den store udlandsrejse så godt som bristet. Selskabet kan nemlig højst sandsynligt ikke finde en værtsfamilie til Isabella inden deadline 31. august 2022.

Og hvis forældrene vil have pengene igen, skal de underskrive en tavshedsklausul senest 15. juli 2022.

33 familier mangler svar

- De forsøger at tryne os. Det virker på os, som om de ikke tager det seriøst.

- Vi er 33 familier i samme situation, og de vil ikke have, at vi taler sammen. Mange har betalt det fulde beløb på 130.000 kroner og står nu til at miste pengene, hvis ikke de underskriver tavshedsklausulen, siger Michael Saxtoft til Ekstra Bladet.

I en fællesmail fra 12. juli, som Ekstra Bladet har fået tilsendt, skriver EF Danmark, at de berørte familier kan 'afmelde programmet og få fuld refundering plus 5.000 DKK'.

Men intet sted står der, at det indebærer, at de skriver under på en tavshedsklausul, som kræver, at familien blandt andet ikke går til medierne.

- Vi skal bare have vores penge igen, og vi vil have lov til at tale med andre om vores oplevelse. Folk derude skal i hvert fald tænke sig godt om, før de vælger EF Danmark, lyder det fra Michael.

- Hav en plan b, tilføjer Lise Saxtoft.

Knuste drømme

Familien nåede at indbetale lidt over 53.000 af de 130.000 kroner, men stoppede overførslerne, da de havde en mistanke om, at der var noget galt.

7. juli - fire uger før afrejse - kom beskeden om, at datteren højst sandsynligt ikke kommer afsted til USA som planlagt.

Det har fået familien til at spekulere i, om EF Danmark har solgt flere pladser, end de kunne magte.

- Det er jo fuldstændig horribelt, det, der foregår. Gennem de sidste mange måneder har vi spurgt ind til, om der snart blev tildelt en værtsfamilie.

- Her har svaret været: 'Ja, I kan være helt rolige. Sidste år så vi nogle, der fik værtsfamilier, fem dage før de skulle afsted'.

- Der er det bare alt for sent at begynde at lære dem at kende, fortæller Michael.

Vil ikke give op

Hvis det ender med, at datteren Isabella ikke kommer afsted, skal forældrene igen på arbejde for at finde ud af, hvad hun så skal.

- Handelsskoler, gymnasier og alt sådan noget. Der var jo deadline 15. marts, så man er virkelig sat af her. Vi kan sende hende ned i Rema 1000 et års tid, og det kan også være fint, men det kunne bare være sjovere efter gymnasiet eller i et sabbatår, siger Lise.

Selv har Isabella ikke lyst til at opgive drømmen om at komme til udlandet.

- Jeg vil ikke acceptere at have en plan B. Jeg vil ikke vente et år. Jeg vil bare finde på noget og så afsted, fortæller hun.

Ingen alternativer

EF Danmark mener at have tilbudt familien Saxtoft et par alternative løsninger.

- Vi kan hoppe ud af programmet eller vente til næste år. Det er jo ikke alternativer. Vi kan også sende Isabella på et sprogrejseprogram. De siger, at det er alternativer, men det kræver, således som vi forstår det, flere penge op af lommen, siger Michael.

- Drømmen var, at hun vågnede op med en all American family og forhåbentlig teenagebørn. Hun skulle have en hverdag med dem og fejre thanksgiving og juleaften derovre. Det har vi selv oplevet og ville gerne give det videre, forklarer Lise.

I faktaboksen kan du læse EF Education Firsts svar på kritikken.

