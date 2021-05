Rejsechefer jubler: - Det er ubeskriveligt

Det har bestemt ikke været let at være rejseselskab det seneste år, men for Danmarks største rejseselskab, Spies, har Udenrigsministeriets ændrede rejsevejledninger medført rødglødende telefoner.

- Jeg kan næsten ikke finde et ord, der er stort nok. Vi har oplevet en ketchupeffekt – fredag og lørdag har vi solgt flere rejser, end de bedst sælgende dage i et normalt år. Det er ubeskriveligt, siger Jan Vendelbo, direktør i Spies.

Det har været en turbulent tid for det hæderkronede rejseselskab, der i slutningen af 2019 blev kastet ud i en konkurs, da Spies' daværende ejer drejede nøglen.

Det lykkedes dog i al hast at finde en ny ejer til blandt andet Spies, men kort efter ramte så coronakrisen.

- Når det første fly går til Mallorca, er det 218 dage siden, vi sidst har haft en flyver i luften. For os er det her lidt en ny start. Det er klart, at det er stadig på et meget mindre niveau end normalt, men nu kommer vi i gang igen, og så kan vi begynde at bygge op.

- Det føles fantastisk, siger Jan Vendelbo.

Direktør i Spies har taget selskabets største fly i brug, efter Udenrigsministeriet fredag kom med nye rejsevejledninger. Foto: Gregers Tycho

Spanien hitter

Med Udenrigsministeriets nye rejsevejledninger frarådes det ikke længere at rejse til regioner og visse øer i Spanien og Portugal samt Malta.

Den overvældende interesse for Mallorca betyder, at Spies indsætter sit største fly mellem København og Mallorca med en ugentlig afgang.

Hos rejseselskabet Bravo Tours er der også travlt, men det har ikke skyldtes rejserne på den korte bane, fortæller direktør i Bravo Tours Peder Hornshøj.

- Vi har haft en periode, hvor vi egentlig har solgt pænt med rejser, men det har været længere ude i fremtiden i sensommeren. Men siden fredag, har det været højsæsonen og skoleferien, folk har booket til.

- Vi har solgt over dobbelt så mange rejser fredag og lørdag i denne uge sammenlignet med ugen før, så det er dejligt.

Næste i rækken

Han regner dog med, at der også vil komme flere kunder, der vil rejse kortere ude i fremtiden, når der åbnes op for rejser til de græske øer, fortæller Peder Hornshøj.

- Inden for cirka 14 dage har vi fly i luften til Grækenland, og fra slutningen af juni måned er vi faktisk tæt på at køre på fuld belægning i forhold til afgange med cirka 25 fly om ugen.

Efter planen åbnes der for rejser til alle EU-lande fra 26. juni, hvis man har gyldigt coronapas. Det kan både være, hvis man er vaccineret, har haft coronavirus, eller har en negativ test.