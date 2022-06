Ekstra Bladet

I mere end to år har danskerne levet i skyggen af coronapandemien og måttet slå sig til tåls med en smagløs parasol-drink på altanen for at dæmpe den værste rejsefeber. Men det har ikke været i nærheden af at mætte sulten efter D-vitamin.

Nu er tiderne endelig skiftet, og danskerne har aldrig været så målrettede efter at støve de oppustelige badedyr af og tilbringe sommeren under varme himmelstrøg - langt væk fra Danmark.