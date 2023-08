Rejsegale universitets-bosser færdige på Aalborg Universitet

Ved du noget om sagen? Kontakt Ekstra Bladets journalister på le@eb.dk eller munk@eb.dk.

Først røg de hjem, mens økonomiafdelingen på Aalborg University Business School knoklede sig gennem de to chefers bilag.

Men nu er de altså helt færdige på universitetet med øjeblikkelig virkning, og parterne har indgået en 'gensidig frivillig fratrædelse'.

Det bekræfter dekan ved det humanistiske- og samfundsvidenskabelige fakultet Rasmus Antoft over for Ekstra Bladet.

- Vi har indgået en gensidig frivillig aftale om fratrædelse, lyder det fra dekan Rasmus Antoft.

Medarbejderne blev orienteret om øvelsen ved 13-tiden tirsdag, hvor tre ledende medarbejdere ifølge Nordjyske derudover degraderes.

Undersøger stadig 'forhold'

Sagen om de rejselystne business-bosser begyndte at rulle i Nordjyske, som kunne beskrive, hvordan de to institutledere alene siden 2020 havde indleveret bilag og kvitteringer til refusion i forbindelse med rejser for omkring 750.000 kroner.

- Vi kigger på en bred vifte af aktiviteter og dispositioner. Det er den måde, jeg vil sige det på. Det er en kompleks sag, og vi kigger på de ledelsesmæssige prioriteringer og dispositioner, lød det fra dekanen.

I midten af juni blev de to universitetschefer så fritaget for deres ledelsesopgaver midt under en konference i det italienske, skrev Nordjyske.

Institutleder Christian Nielsen udtalte dog i juli til Ekstra Bladet, at han afventede undersøgelsen med 'sindsro'.

'De rejser, der er blevet foretaget, er på helt sædvanlig vis blevet godkendt af universitetets administration. Jeg imødeser det videre forløb med allerstørste sindsro. Jeg har ikke yderligere kommentarer', lød det i en mail til Ekstra Bladet.

Der er indgået en gensidig frivillig fratrædelse, fortæller dekan Rasmus Antoft til Ekstra Bladet. Pr-foto: Aalborg Universitet

Ifølge dekan Rasmus Antoft er det meste af undersøgelsen af de to institutlederes bilag afsluttet, mens de fortsat undersøger 'forhold på Aalborg University Business School', fortæller han til Ekstra Bladet.

Luksus, vin og gourmet

Den omtalte konference i det italienske løb af stablen i Forlí i Emilia-Romagna-regionen i Norditalien, hvor to dages kursus løb op i over 10.000 kroner pr. person.

Inkluderet i prisen var da både frokost i Modena, visit hos bilproducenten Maserati, bustur til en vingård - inklusive smagning - enkelte oplæg og middag på en gourmetrestaurant.

Hele gildet blev arrangeret af Business Model Society, som har adresse på Aalborg University Business School, og som de to nu hjemsendte chefer også har siddet i bestyrelsen for.



Nordjyske føjede senere i juli atter til listen over omkostningstunge tjenesterejser, som Christian Nielsen og Morten Lund har deltaget i på universitetets regning.

Både Christian Nielsen og Morten Lund fik refunderet omkring 93.000 kroner i forbindelse med en rejse til New Orleans, USA. Foto: Alex Brandon/Ritzau Scanpix

Her har de to siden 2020 lagt vejen forbi blandt andet Australien, USA, Lissabon, London, Lille og Madrid.

Og på de knap tre og et halvt år alene er institutledernes udgifter løbet op i omkring 750.000 kroner, afslører dokumenterne, ifølge mediet.

I foråret 2022 fik de begge refunderet omkring 93.000 kroner i forbindelse med en konference i amerikanske New Orleans. Her varede Christian Nielsens tur seks døgn, mens Morten Lund tog et par dage mere i millionbyen Chicago.

'Besynderligt'

Desuden har både Morten Lund og Christian Nielsen rejst på businessclass.

Ifølge Nordjyskes oplysninger skulle de begge to have indgivet en lægeerklæring på dårlig ryg, som besværliggør transport i de mere beskedne sæder på de billigere rækker.

I januar rejste Lund eksempelvis til Sydney, hvor universitetet betalte en returbillet til en sum af 52.000 kroner hos Singapore Airlines.

Businessclass på et Singapore Airlines-fly. Her på ruten København-Singapore. Foto: Jens Dresling

Nordjyske har forelagt oplysningerne for lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet Jøren Ullits, som dengang udtrykte undren.

- Det forekommer mig en smule besynderligt, at det er blevet godkendt, og at pengene er blevet udbetalt, lød det til mediet.