Rejsegigant i knæ: Kæmpe fald i rejsende

Markant færre danskere rejser på efterårsferie til udlandet i år.

Spies Rejser forventer at sende 60 procent færre turister afsted på efterårsferie sammenlignet med sidste år.

- Rejselysten har ændret sig virkelig meget, forklarer Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationschef hos den danske rejsemastodont.

Her forventer de at sende bare 3000 danskere afsted på efterårsferie, hvor der sidste år var 8000 rejsende.

Men det er ikke kun danskernes rejselyst, der har betydning for det dalende tal.

Her rejser danskerne hen i år

Lisbeth Nedergaard forklarer, at der normalt er mange danskere, der rejser til destinationer som Mallorca, Gran Canaria og Tenerife, men det forhindrer de nuværende rejsevejledninger mange i at gøre.

Spies Rejser håber, at de to sidstnævnte bliver åbnet op for rejser inden efterårsferien, hvis man beslutter at lave en regionsopdelt vejledning i Spanien.

De danske myndigheder fraråder nemlig stadig ikke-nødvendige rejser til hele landet.

- Vi har allerede nu solgt omkring 70 procent af de rejser, vi forventer at sælge, fortæller Lisbeth Nedergaard.

Det er særligt de græske solskinsøer, der trækker salget opad.

Især Rhodos, Cypern og Kreta er yndede destinationer.

Ved at justere antallet af udbudte rejser kan Spies Rejser samtidig holde priserne på deres normale niveau.

Især de ældre er bekymrede

En YouGov-undersøgelse foretaget blandt 3000 danskere viser, at 15 procent af danskerne ikke forventer, at de gamle rejsemønstre kommer igen. Det skriver Berlingske.

Det høje tal skal særligt findes blandt de ældre, hvor knap hver fjerde blandt danskere over 65 år svarer, at de ikke regner med at komme til at rejse på samme måde som før.

Nye tal, der er trukket fra dataene fra en million Danske Bank-kunder kort- og MobilePay-aktiviteter, viser, at der i efteråret er blevet booket 80 færre flybilletter og pakkerejser sammenlignet med 2019.

»Det er bestemt ikke en god nyhed. Faldet i salget af rejser vidner om, at folk ikke har lyst til at planlægge ud i fremtiden,« siger privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen til mediet.