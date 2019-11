Rejsegigant lader forsinkede gæster i stikken

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Hundredvis af rejsegæster risikerer at miste tusindvis af kroner, efter Thomas Cook Scandinavia gik konkurs.

For nok er rejseselskabet genopstået, efter den norske milliardær Petter Stordalen og kapitalfondene Altor samt TDR Capital overtog værdierne i selskabet, og nu driver det videre under det nye navn SunClass. Men de mennesker, som har penge tilgode på grund af aflyste eller forsinkede fly står tilbage med håret i postkassen.

Det skriver BT.

For ved at oprette et nyt selskab undgår det nye selskab at få gælden fra de gamle passagerer med over i det nye. I stedet skal folk, der har penge tilgode, gøre krav gældende i konkursboet, og det er langt sværere at få pengene på den måde:

- Juridisk har Thomas Cook Airlines Scandinavia ikke gjort noget forkert, dog er valget af metode ikke den mest sympatiske tilgang over for deres tidligere passagerer, siger Rune Strøm Danvold, advokat hos firmaet Flyhjælp, til BT.

Alligevel forsøger Flyhjælp at give penge ud til 1500 kunder.

Spies' eget flyselskab skifter navn

I Spies siger kommunikationschef Lisbeth Nedergaard:

- Det er, som det er. Nu skal de forsøge at hente den kompensation, de mener, de har krav på, et andet sted. Men sådan er reglerne.

Hun peger på, at konstruktionen har reddet arbejdspladser.