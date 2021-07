Rejsegiganter melder udsolgt

Hvis du inden for en uge håber på en afbudsrejse hos Spies eller Bravo Tours, skal heldet tilsmile dig. Begge rejsebureauer melder totalt udsolgt

To af Danmarks største rejsebureauer, Spies og Bravo Tours, har fået fornyet luft under vingerne efter mere end halvandet års stilstand.

Det fortæller de to rejsekonger i selskaberne, adm. direktør i Spies Jan Vendelbo og adm. direktør i Bravo Tours Peder Hornshøj.

- Vi kan stort set melde udsolgt på alt. Det går rigtig godt. Der er meget stor rejselyst fortsat. Vi kan se, at folk også køber masser af rejser i august og september for den sags skyld.

- Der er rigtig mange, der er gået forgæves i juli måned. Specielt i de sidste par uger ville vi kunne sende ti fly mere om ugen, hvis vi havde haft det. Hvis man ventede til sidste øjeblik, skal man være ualmindelig heldig for at finde noget hos os, siger Peder Hornshøj.

Adm. direktør i Bravo Tours Peder Hornshøj jubler over danskernes rejselyst. Foto: Marie Ravn

Også hos Spies kan danskernes længsel efter et udlandseventyr mærkes på salget.

- Vi har ganske udsolgt den næste uges tid. Når vi kommer ind i august og september, er der stadig pladser at finde, men det glider pænt, siger Jan Vendelbo.

Hårdt tiltrængt

Danskernes rejselyst falder på et knastørt sted for rejsebureauerne, der har længtes efter at sende danskerne til sydens varme og få lidt penge i en slunken kassebeholdning.

- Det er hårdt tiltrængt. Vi har næsten været lukket ned i halvandet år. Vi er ikke tilbage på normalt niveau, men for to-tre måneder siden var vi glade, hvis vi i højsæsonen kunne komme op på 40 procent af en normal sommer.

- Det er lykkedes for os at komme op på noget, der ligner 80 procent af en normal sommer, så vi er efter omstændighederne ganske godt tilfredse med udviklingen, som den er lige nu, lyder det fra topfigur i Spies Jan Vendelbo.

Topchef i Spies Jan Vendelbo kan atter smile. Efter et turbulent år, hvor virksomheden dansede på randen af konkurs, flyver Spies igen turister til syden. Foto: Gregers Tycho

Danskernes favoritdestinationer

Hvis der er noget, coronakrisen ikke kan slå ud af kurs, er det danskernes destinationer, hvor Grækenland og Spanien fortsat er de foretrukne.

- Hvis man kigger på, hvor der er solgt mest, har Kreta været - og er fortsat - danskernes foretrukne rejsemål. Så er det Mallorca, de andre græske rejsemål og Costa del Sol, der trækker, fortæller Peder Hornshøj.

Hos konkurrenten Spies er det samme destinationer, rejsemastodonten overvejende sender danskerne til.

- Det er de europæiske destinationer, der er efterspørgsel efter. Mallorca og de græske destinationer er populære, siger Jan Vendelbo.