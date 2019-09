Rejsegigants konkurs kan give regning på 5.000.000.000

Konkursen i det britiske rejseselskab Thomas Cook kan efterlade en regning på op mod 570 millioner pund - fem milliarder kroner.

Det skriver Financial Times.

400 millioner pund stammer fra erstatninger til de rejsende, der har booket og betalt for rejser, som de aldrig kommer afsted på.

Derudover vil det koste 100 millioner pund for de omkring 1000 fly, som skal hente de tusindvis af rejsende hjem fra deres feriedestinationer. Derudover kommer kompensation til hoteller.

Pengene vil blive dækket af Air Travel Organiser's Licence, der er en pendant til Rejsegarantifonden i Danmark, som dækker tab på ferier, som er købt hos et krakket rejseselskab.

Efter konkurs-kaos: Spies i nye problemer

Derudover står en stribe banker til et tab på 1,8 milliarder pund. Det svarer til 15 milliarder kroner.

Det gælder bankerne Barclays, Morgan Stanley, UniCredit, Credit Suisse og Royal Bank of Scotland.

- Spies bør skamme sig: 80-årige strandet på Madeira uden medicin

Konkursen i Thomas Cook har også revet det tyske og polske datterselskab af koncernen med i faldet.

Til gengæld har kreditorerne i konkursboet sagt god for, at danske Spies, der er ejet af Thomas Cook, kan køre videre. Det samme gælder for norske Ving.

Røde tal flere steder Det er langt fra kun Thomas Cook, der er udfordrede i branchen. En gennemgang af regnskaberne for ejerne bag de tre største af Danmarks største charterselskaber viser, at flere af de kendte rejsegiganter de seneste år har har haft problemer med underskud.

Bravo Tour ramt af flykonkurs

I 2018 tabte den nordiske rejsekoncern TravelCo Nordic A/S, der blandt andet står bag det danske charterselskab Bravo Tours, 156 millioner kroner. Det fremgår af selskabets seneste regnskab. Underskuddet kommer ifølge ledelsen som konsekvens af konkursen hos flyselskabet Primera Air, der stod for en stor del af flyvningerne hos blandt andet Bravo Tours. TravelCo Nordic A/S har efter seneste regnskab fået nye ejere.

Gigant underskud hos Tui

Også hos Tui, der tidligere var kendt som Star Tours, har de seneste år været givet økonomiske problemer. Ifølge 2016/2017 regnskabet kom den danske afdeling ud af året med et underskud 4,2 millioner kroner, mens rejsegigantens tyske moderselskab ifølge erhvervsmediet Finans tabte 820 millioner kroner i løbet af de sidste tre måneder af 2018. Tui kører med et såkaldt forskudt regnskabsår og derfor ligger det endelige regnskab for 2018/2019 ikke klar før begyndelsen af næste år.

Højdespringeren Apollo Rejser

Ligesom både Bravo Tours og Tui Danmark, er Apollo Rejser ejet af en stor international koncern. DER Touristik Nordic AB har dog imodsætning til sine to udenlandske konkurrenter ikke problemer med at lave overskud. Ifølge regnskabet for 2018 lavede Apollo Rejsers ejer sidste år et overskud på 54,3 millioner svenske kroner svarende til 37,7 millioner kroner. Året forinden lød overskuddet på 154,1 millioner kroner. Vis mere Luk

De nordiske rejsebureauer har overskud, og derfor kan de indbringe penge til de kreditorer, der har penge til gode efter konkursen i Thomas Cook.

Ifølge Financial Times er Thomas Cooks aktiver dog generelt set "trist læsning" for kreditorerne, fortæller en anonym kilde til avisen.

Kilden peger på, at selskabets 40 fly i gennemsnit er 11 år gamle, og selskabets ejendomme er heller ikke noget at råbe hurra for.

Det mest værdifulde vurderes at være de start- og landingstilladelser i lufthavne, som Thomas Cook ligger inde med.