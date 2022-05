Rejsekaos i ferien: Gigant lukker for billetsalg

Der hersker kaos i flere Europæiske lufthavne torsdag.

I Schiphol Lufthavn i Amsterdam stopper det hollandske flyselskab KLM salget af flybilletter til alle afgange.

Det rapporterer Reuters.

Det gælder foreløbigt hen over Kristi Himmelfartsferien indtil mandag.

Beslutningen er truffet, fordi lufthavnen i den hollandske hovedstad kæmper med at håndtere store menneskemængder på grund af mangel på sikkerhedspersonale.

De seneste uger har folk således måttet vente i timevis for at komme gennem sikkerhedskontrollen. Det tvinger nu altså lufthavnen til at lukke for billetsalget.

Schipol er en af verdens travleste lufthavne med mere end 70 millioner besøgende årligt.

KLM oplyser ifølge Reuters, at de dog tilbyder at ændre rejsendes flybilletter.

Mere kaos

Samtidig er tusindvis af turister strandet i europæiske lufthavne torsdag. Lavprisselskabet Easy-Jet har aflyst alle flyvninger fra Gatwick Lufthavn i London mellem klokken 14 og 16 på grund af IT-problemer.

'Vi råder kunder, der skal rejse med os i dag, til at fortsætte med at tjekke Flight Tracker online eller på mobilappen for at tjekke status for deres fly, før de går til lufthavnen. Vi beklager ulejligheden og vil gerne takke kunderne for deres tålmodighed, da vi arbejder på at løse dette så hurtigt som muligt', skriver flyselskabet.

De berørte flyvninger omfatter afgange til Grækenland, inklusive Athen, Skotland, Schweiz, Malta, Spanien, herunder Tenerife og Mallorca, Frankrig inklusive Toulouse og Nice og Holland, skriver MyLondon.

Der er ligeledes meldinger om, at Easy-Jets afgange til London fra feriesteder som Palma på Mallorca er aflyst på grund af problemerne.

Det er endnu uvist, hvor mange afgange, som er berørt.

Ekstra Bladet følger sagen.