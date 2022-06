Rejsekaos: Politiet indsat i lufthavn

Der har været flere varsler om et kommende rejsekaos i de europæiske lufthavne, og nu er varslen blevet en realitet i Sverige. Politiet er nemlig kaldt ind i en proppet lufthavns-terminal

Lidt uden for den svenske hovedstad er de rejselystne valfartet til Arlanda Lufthavn for at komme afsted mod fjerne egne.

Men det er ikke uden problemer for terminal 5 er fuldstændig proppet til med folk lørdag eftermiddag.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Det betyder, at flere rejsende må vente udenfor.

Politiet tilkaldt

For at komme menneskehoben til livs, er politiet blevet tilkaldt.

- Vurderingen lyder på, at der er for mange mennesker i terminalen, siger Helena Boström Thomas, der er talsperson for politiet.

På trods af at ordensmagten må komme lufthavnspersonalet til undsætning, er der ifølge politiet en rolig stemning i lufthavnen.

Aftonbladet har forsøgt at kontakte Swedavia, som sørger for ti af Sveriges største lufthavne - Arlanda Lufthavn inklusiv.

Det er ikke kun i Sverige, der vil være rejsekaos over sommeren. Det vil gælde i hele Europa.