Rejsekaos: - Vi er i en ekstraordinær situation

Københavns Lufthavn i Kastrup har i løbet af bededagsferien oplevet meget stor travlhed og køer, der til tider har strakt sig fra indgangen ved metroen til sikkerhedskontrollen.

Det betyder, at du skal være i rigtigt god tid, hvis du skal ud og rejse, når alle andre også gerne vil det. Allerede nu kan Københavns Lufthavn meddele til Ekstra Bladet, at der vil være tryk på igen i morgen fra klokken fem om morgenen.

- Vi er i en ekstraordinær situation, hvor vi stadig er ved at øge bemandingen efter covid, og realiteten er, at vi stadig mangler personale i lufthavnen, og det gør sig særligt gældende i sikkerhedskontrollen, siger Lise Agerley Kürstein, kommunikations og pressechef ved Københavns Lufthavn.

Lufthavnen har under coronakrisen afskediget 'rigtig mange medarbejdere', og det vil tage flere måneder at komme tilbage på et niveau, der kan håndtere de omkring 78.000 passagerer, der forventes søndag.

Nye medarbejdere skal findes, uddannes og godkendes af Rigspolitiet, før de kan indgå i den daglige drift. Det er en udfordring, som vil plage lufthavnen på travle rejsedage helt frem til sommerferien.

- Vi forventer, at det bliver bedre uge for uge, men vi forventer først at være bemandet til at håndtere efterspørgslen sidst i juni, siger Lise Agerley Kürstein.

Ekstra opmærksomme

Københavns Lufthavn anbefaler altid, at passagerer møder op i lufthavnen to timer før, hvis de rejser i EU - og tre timer før, hvis de skal rejse ud af EU.

Det bør stadig være tilstrækkeligt til at nå dit fly, men Kürstein fortæller ligeledes, at der vil være personale med fokus på passagerer, som er i risiko for at misse deres flyafgang.

Selv hvis du skal rejse inden for landets grænser, bør du være særligt opmærksom.

- Hvis det var mig, der skulle ud at rejse indenrigs, ville jeg også være der to timer før afgang, siger Lise Agerley Kürstein.

Tidligere på ugen meddelte lufthavnen i en pressemeddelelse, at der i april var det højeste antal passagerer i to år.