Rejsekort i rabat-koks: Tusindvis af kunder snydt

Rejsekort har siden maj haft problemer med udregningen af deres kunders mængderabat. For at råde bod på det har de måtte sende mere end 30.000 mails om erstatning til deres kunder. Problemet har ramt rejsende vest for Storebælt og enkelte som har rejst over storebælt.

Fejlen skyldes problemer med at udregne, hvor meget og hvor ofte kunder har rejst, og altså hvor stor en rabat de bør få på deres rejser.

Det fortæller Thomas Boe Bramsen markedschef for Rejsekort til Ekstra Bladet.

Fik aldrig rabatten

Jacob Grydholt Jensen, som arbejder med software udvikling i Skanderborg, er en af de rejsende, som er blevet ramt af den manglende rabat.

- Jeg begyndte at bruge rejsekortet ret meget i maj og faldt over noget info om mængderabat. Jeg rejste næsten hver dag, men min rabat steg aldrig.

Den manglende rabat frustrerede Jacob, som begyndte at tvivle på hans forståelse af konceptet.

- Jeg undrede mig jo over, om jeg havde misforstået rabatsystemet. Jeg tænkte også over, om det overhovedet gav mening at bruge rejsekortet.

Det der især frustrerede Jacob var manglen på information fra Rejsekort om de manglende rabatter. Han modtog aldrig et af de erstatningsbreve, som Rejsekort efter eget udsagn har udsendt og blev først opdateret på situationen i sidste uge, da han selv ringede ind til Rejsekort.

Intet hemmelighedskræmmeri

Markedschef for Rejsekort Thomas Boe Bramsen er uforstående overfor, hvorfor Jacob ikke har modtaget noget information.

- Vi gør alt for at sikre, at kundernes informationer er opdaterede, så vi kan komme i kontakt med dem, men jeg er selvfølgelig ked af, hvis kunden ikke har modtaget brevet, siger han til Ekstra Bladet.

Derudover mener han, at de har håndteret situationen optimalt og så åbent som muligt.

- Vi valgte at sende personlige breve til vores kunder i stedet for at lægge det på vores hjemmeside, hvor meget få vil finde frem til det. Der har ikke været noget hemmelighedskræmmeri, siger han.

Hvis du har en mistanke om, at du også mangler at få udbetalt din rabat, bedes du kontakte Rejsekorts kundecenter.