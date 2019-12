I en ny undersøgelse lægger Transportministeriet op til, at Rejsekortet skal erstattes af en app i løbet af de næste to til fem år. Appen skal kombinere Rejsekortet og Rejseplanen. Målet er at gøre det lettere for passagererne.

- En ny app-løsning, som samler rejsekort- og rejseplantilbuddet, vil medføre, at passagererne kan planlægge, booke og betale deres rejse et og samme sted,

- Derudover vil den kunne tilpasses personlige præferencer eller foreslå alternative rejser ved for eksempel regnvejr, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Ministeriets nye undersøgelse peger på, at når et nyt mobilsystem er færdigudviklet, skal det stadig være muligt at benytte Rejsekortet i en periode på op til fem år. Da det nye system kræver en smart-phone, vil det eftefølgende udelukke fem til ti procent af befolkningen. For dem skal det stadig være muligt at få et fysisk kort, foreslår undersøgelsen.

Undersøgelsen forslår flere forskellige løsninger, der alle involverer et snarligt farvel til Rejsekortet. Nu skal det nye selskab Rejsekort og Rejseplan finde ud af hvilken løsning der er bedst.

-Jeg synes, at det vil være en stor gevinst for passagererne at samle rejsekortet og rejseplanen i én app. Jeg ser derfor frem til at følge det videre arbejde hen imod en sådan app-løsning, siger Benny Engelbrecht.

Rejsekortet har været i brug siden 2011. Det blev dog først landsdækkende i 2016.