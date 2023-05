Rejselysten blomstrer igen efter corona

Danskerne har for alvor lagt corona bag sig, når det gælder lysten til at tilbringe sommerferien sydpå.

Det viser en måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau.

Målingen er foretaget i både 2023, 2022 og 2021, hvor henholdsvis 1001, 1042 og 1029 repræsentativt udvalgte personer over 18 år er blevet spurgt, hvilke tre lande i Europa de helst vil holde ferie i.

36 procent af de adspurgte har i 2023 Danmark som et af de tre lande i Europa, de helst vil holde ferie i. I 2021 lå det tal på 50 procent.

Italien er nummer to på listen efter Danmark.

31 procent havde i 2021 det støvleformede land, som en af de tre destinationer i Europa, de helst ville feriere i.

I år er tallet vokset til 35 procent.

Hos rejseselskabet Spies kan de godt mærke, at lysten til at drage sydpå for alvor er tilbage.

- Folk har fuldstændig lagt corona bag sig, siger Jan Vendelbo, der er administrerende direktør.

- Vi har oplevet en markant lyst til at rejse til sommer.

Hos Spies var forventningen ellers, at man først i 2024 ville være tilbage på det samme rejseniveau som før corona.

Men i den netop overståede vinter nåede rejseselskabet samme niveau som den sidste vinter før corona, mens rejselysten for sommeren 2023 faktisk er større end i 2019.

- Det er endda i en situation, hvor renterne er gået op, og inflationen er steget. Men det er i hvert fald ikke ferien, der spares væk, siger Jan Vendelbo.

- Tværtimod ser vi, at de ferier, som sælges nu, der er man villig til at bruge lidt flere penge på at sikre en perfekt ferie.

Hvor ferien så går hen i Europa, har corona ikke ændret det store på.

Det er stadig de klassiske destinationer ved Middelhavet som den spanske ferieø Mallorca og de græske øer, der blandt andet tæller Rhodos og Kreta, som er særdeles populære.

Det afspejler sig også i Voxmeters måling, hvor kun Danmark og Italien er mere populære end Spanien og Grækenland.

31 procent har Spanien som et af de tre lande, de helst vil til, mens cirka en fjerdedel af de adspurgte har Grækenland som en af deres tre foretrukne feriedestinationer.

Den sidste plads blandt de fem mest populære destinationer klemmer Frankrig sig ind på med 23 procent.