Rejsende fra Danmark skal i karantæne i Schweiz

Fra mandag 28. september skal rejsende fra Danmark i 10 dages karantæne, hvis de ankommer til Schweiz.

Det sker, efter at de schweiziske myndigheder har tilføjet Danmark til listen over risikolande, skriver Udenrigsministeriet i Danmark på sin hjemmeside.

'Det betyder, at rejsende fra Danmark til Schweiz skal begive sig i 10 dages karantæne ved ankomst. Der vil ikke være mulighed for at blive testet inden karantæneperiodens ophør. Det er heller ikke muligt at fremvise en negativ covid-19 test ved indrejse med henblik på fritagelse for karantæne', står der nu under rejsevejledningen til Schweiz.

Mandag er Tunesien også føjet til listen over lande, hvor UM fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Årsagen er, at det fra 28. september kun er muligt at rejse til Tunesien fra Danmark, hvis du er tunesisk statsborger.